"Приватбанк" разрешил украинцам платить пальцем: как это работает

Государственный банк "Приватбанк" и международная платежная система Visa запустили в Украине новую услугу, с помощью которой за покупки можно платить пальцем.

Как информирует пресс-служба банка, проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца пока является пилотным.

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Однако им уже можно воспользоваться. Так, посетители фестиваля Belive, что продолжается в Киеве, смогли оплатить свои покупки без наличных денег, карточек и даже смартфонов.

Эта услуга работает таким образом, что достаточно один раз "привязать" отпечаток пальца своей карты и потом без проблем рассчитываться пальцем в тех торговых точках, которые поддерживают эту технологию.

В "Приватбанке" отмечают, что такая новая опция должна быть интересна прежде всего малому и среднему бизнесу или уличным торговцам в Украине. Правда, им придется потратиться на смартфон или планшет, и специальный биометрический сканер.

"Приватбанк" запустил сервис оплаты пальцем

Напомним, в середине мая в Украине заработал популярный в мире сервис платежей Apple Pay.