Приватбанк сдает в аренду недвижимость через блокчейн: как это работает

Государственный банк "Приватбанк" начал продажу прав аренды на недвижимость через систему электронных торгов СЕТАМ, в основе которых лежит технология блокчейн.

Через электронный аукцион OpenMarket "Приватбанк" пока продает права аренды на недвижимость в Днепре.

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Речь идет о 17 лотах на общую стартовую сумму более 5,6 миллионов гривен.

Нежилые помещения в Днепре расположены преимущественно в центре города и их можно снять на срок от 1 до 3 лет.



Приватбанк продает через аукцион права на аренду помещений в Днепре

Торги запланированы на 20 февраля 2019 года.

В госпредприятии СЕТАМ отчитываются, что уже сотрудничали с "Приватбанком". До сих пор выставляли на аукцион недвижимость в Киеве и Днепре и государственный банк заработал благодаря таким торгам до 30 миллионов гривен.

Что такое СЕТАМ?Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации госполитики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.



Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

Что такое блокчейн?Буквально означает "цепочка или блок транзакций" – это специальная структура для записи группы транзакций, транзакция при этом осуществляется лишь тогда, когда считается подтвержденной.