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      Приватбанк сдает в аренду недвижимость через блокчейн: как это работает

      11 Читати новину українською
      Права на аренду недвижимости "Приватбанка" можно приобрести через аукцион
      Права на аренду недвижимости "Приватбанка" можно приобрести через аукцион / Getty images

      Государственный банк "Приватбанк" начал продажу прав аренды на недвижимость через систему электронных торгов СЕТАМ, в основе которых лежит технология блокчейн.

      Через электронный аукцион OpenMarket "Приватбанк" пока продает права аренды на недвижимость в Днепре.

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      Речь идет о 17 лотах на общую стартовую сумму более 5,6 миллионов гривен.

      Нежилые помещения в Днепре расположены преимущественно в центре города и их можно снять на срок от 1 до 3 лет.

      Приватбанк приміщення оренда Дніпро
      Приватбанк продает через аукцион права на аренду помещений в Днепре

      Торги запланированы на 20 февраля 2019 года.

      В госпредприятии СЕТАМ отчитываются, что уже сотрудничали с "Приватбанком". До сих пор выставляли на аукцион недвижимость в Киеве и Днепре и государственный банк заработал благодаря таким торгам до 30 миллионов гривен.

      Что такое СЕТАМ?Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации госполитики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

      Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

      Что такое блокчейн?Буквально означает "цепочка или блок транзакций" – это специальная структура для записи группы транзакций, транзакция при этом осуществляется лишь тогда, когда считается подтвержденной.

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      Теги: Банки Приватбанк Новости недвижимости Украины Новости Днепра Аукцион Торги Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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