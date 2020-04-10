12:45
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Приватбанк запустил программу оплаты коммуналки через телефонный звонок

      - Читати новину українською
      Приватбанк запустил оплату коммуналки через телефонный звонок / Фейсбук "Приватбанка"

      С целью защиты от коронавируса "Приватбанк" запустил для людей старшего возраста новую услугу. Теперь оплатить коммунальные услуги можно через телефонный звонок в банк.

      О новой программе для украинцев старшего возраста информирует пресс-служба "Приватбанка".

      Обратите внимание 800 гривен от "Приватбанка": новая мошенническая схема в соцсетях

      Чтобы оплатить коммуналку, нужно позвонить на горячую линию Приватбанка 3700.

      Сотрудники службы при приближении сроков оплаты коммунальных платежей будут рекомендовать клиентам сделать это по телефону и научат как,
      – отметили в банке.

      И добавили, что с помощью телефонного звонка оплата коммуналки будет длиться считанные минуты. Ее можно провести с любой карты.

      Новый сервис должен помочь людям пенсионного возраста пережить карантин и отказаться от походов в отделения банка. По информации "Приватбанка", ежемесячно в банковских отделениях комуслуги оплачивают примерно 1,5 миллиона украинцев. Большинство – пожилые люди.

      Обратите внимание! Ранее правительство разрешило пенсионерам осуществлять оплату коммунальных платежей с помощью звонка в банк или через почтальона.

      Почему людям в возрасте от 60 лет нельзя выходить из дома?
      Из-за карантинных ограничений люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими людьми, кроме тех, с которыми они совместно проживают.

      Люди старшего возраста находятся в группе повышенного риска, поэтому нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте выше 60 лет.

      К слову, до конца мая в "Приватбанке" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей действует льготный режим обслуживания кредитов – "кредитные каникулы".

      Что известно о финансовых облегчениях для украинцев из-за карантина

      • Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что "кредитные каникулы" – это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.
      • С 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы во время карантина. Также украинцы не могут оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.

      банки кредити карантин
      Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Приватбанк Коммунальные услуги Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов
      сегодня , 08:40 Как не довести украинцев к голоду и протестов: шесть важных шагов
      Анатолій Амелін