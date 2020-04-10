Приватбанк запустил программу оплаты коммуналки через телефонный звонок

С целью защиты от коронавируса "Приватбанк" запустил для людей старшего возраста новую услугу. Теперь оплатить коммунальные услуги можно через телефонный звонок в банк.

О новой программе для украинцев старшего возраста информирует пресс-служба "Приватбанка".

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Чтобы оплатить коммуналку, нужно позвонить на горячую линию Приватбанка 3700.

Сотрудники службы при приближении сроков оплаты коммунальных платежей будут рекомендовать клиентам сделать это по телефону и научат как,

– отметили в банке.

И добавили, что с помощью телефонного звонка оплата коммуналки будет длиться считанные минуты. Ее можно провести с любой карты.

Новый сервис должен помочь людям пенсионного возраста пережить карантин и отказаться от походов в отделения банка. По информации "Приватбанка", ежемесячно в банковских отделениях комуслуги оплачивают примерно 1,5 миллиона украинцев. Большинство – пожилые люди.

Обратите внимание! Ранее правительство разрешило пенсионерам осуществлять оплату коммунальных платежей с помощью звонка в банк или через почтальона.

Почему людям в возрасте от 60 лет нельзя выходить из дома?

Из-за карантинных ограничений люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими людьми, кроме тех, с которыми они совместно проживают.



Люди старшего возраста находятся в группе повышенного риска, поэтому нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте выше 60 лет.

К слову, до конца мая в "Приватбанке" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей действует льготный режим обслуживания кредитов – "кредитные каникулы".

Что известно о финансовых облегчениях для украинцев из-за карантина

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что "кредитные каникулы" – это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

С 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы во время карантина. Также украинцы не могут оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.



Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала