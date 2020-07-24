Больше 1 миллиарда 100 миллионов гривен за гостиницу "Днепр" – такую сумму получило государство от продажи государственного объекта. У новых владельцев грандиозные планы: превратить Днепр в первый в мире отель, подготовленный для киберспортивных мероприятий. Таких государственных объектов, которые разыскивают владельца, в Украине тысячи.

Действительно ли частные руки надежнее, чем государственные. И как происходит приватизация по-украински – читайте в материале журналистов 24 канала.

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У отеля "Днепр" выигрышная локация, из его окон открывается вид на центр Киева. Государственный объект продали на аукционе украинским айтишникам. Те обещают превратить отель в киберспортивную арену. Кроме привычных номеров, в помещении обустроят спортивную сцену и тренировочные залы.

Сейчас по процедуре владельцев проверяют. Честно ли деньги за отель заработали и не получили ли их из страны-агрессора. Борьба за "Днепр" была горячей.

Первая ставка была около 700 миллионов гривен, и финальная цена – 1 миллиард 111 миллионов,

– сообщила и.о. генерального директора гостиницы "Днепр" Элина Сапожкова.

Это не первый объект малой приватизации. В общем 3500 объектов ищут качественного хозяина. Деньги от продажи идут в госбюджет.

По словам главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, Верховная Рада поставила план относительно поступлений от приватизации на этот год 500 миллионов гривен. "И мы его перевыполнили за первые 5 месяцев", – добавил он.

Но прежде всего важны не столько деньги. Как то, что государство сбрасывает с себя балласт. Не нужно содержать объекты, которые являются убыточными и часто коррумпированными. Новые же владельцы тратят дополнительные средства на бизнес. Об этом рассказал бывший заместитель министра экономики Максим Нефедов.

"Это прекрасный пример. Стоит здание, которое не конструировалось много десятков лет. Покрытое вагонкой, отпадают куски фасада", – отметил он.

Поэтому, по его мнению, это возможность привлечь инвестора, который вложит сюда дополнительные средства и создаст здесь рабочие места.



Отель "Днепр" / Фото УНН

Если же малую приватизацию можно провести быстро, то чтобы сделать это с большой – нужно приложить много усилий.

Председатель Фонда государственного имущества пояснил, что большая приватизация продолжается 9 – 12 месяцев:

Это этап выбора советника;

проведение аудитов;

аукцион;

подписание договоров.

Впрочем пока этот процесс заморожен. На время карантина депутаты остановили финансирование и подготовку к передаче в частные руки. Поэтому, в частности, Центрэнерго и Одесский припортовый завод пока продать не смогут. Хотя они на очереди.

По Одесскому припортовому заводу из 5 необходимых этапов мы уже с советником находимся на третьем. И сейчас мы просим вернуть средства, потому что надо оплачивать эту работу,

– отметил Дмитрий Сенниченко.

Эксперты считают, что без аудита стоимость таких объектов близка к нулю. Хотя и это выгоднее, чем содержать государству предприятия с долгами и судами. Однако еще важнее, чтобы была политическая воля на продажу крупных предприятий. Однако она, уверяют в Фонде, пока есть.

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