"Привет с воли": осужденный в Беларуси журналист Дмитрий Галко выехал в Украину

Украинско-белорусский журналист Дмитрий Галко, приговорённый в Беларуси к четырем годам лишения свободы в учреждении открытого типа за "нападение на милиционера", выехал в Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на отца журналиста.

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На своей странице в Facebook сам Галко уже успел передать "привет с воли". К сообщению добавлено фото, на котором журналист у моря обнимает ребенка.

Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по сфальсифицированным обвинениям – это, конечно, круто. Есть в этом какой-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам. Привет всем людям доброй воли с воли! Черные лучи кармы всем, кто делает меня изгоем и разделяет с частью родных людей,

– написал Галко.

В комментариях к сообщению друзья журналиста поздраляют его с удачной бегством. Скорее всего обвинений с него в Беларуси не сняли.

Напомним, о задержании журналиста Дмитрия Галко стало известно в апреле этого года. Белорусские силовики обвиняют журналиста в нападении на правоохранителя. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

В квартиру Дмитрия Галко в Минске приехали правоохранители якобы по жалобе соседей на шум. Тогда сын Ян праздновал день рождения. Хотя сам журналист связал визит милиции с профессиональной деятельностью. Произошло стычка. После этого семья переехала в Мариуполь, а сын впоследствии вернулся в Минск.

17 июля Галко в Беларуси приговорили к четырем годам лишения свободы в учреждении открытого типа. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Кто такой Дмитрий Галко?

Это – белорусский журналист, который с 2013 года работал и жил в Украине. В Беларуси он был редактором и журналистом оппозиционного издания "Белорусский партизан", а также редактором оппозиционного белорусского сайта "Хартия 97".

Во время Евромайдана он освещал события в Киеве, а после начала конфликта на Востоке поехал работать туда для белорусско-украинского сайта новостей "Новое время", изданий Kyiv Post и "Радио Свобода".