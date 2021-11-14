Привилегия жителей Сокольников: община возле Львова запретила принимать в сад детей новоселов

Сокольницкая община – одна из наиболее успешных и состоятельных во Львовской области. Впрочем, местные депутаты решили, что в детсады не будут принимать детей из тех семей, которые только что туда переехали.

Согласно принятому решению, получить привилегию отправить ребенка в дошкольное учебное заведение можно только после 10 лет проживания в Сокольниках. Объяснили это отсутствием мест.

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В селе возле Львова массово строят многоквартирные дома, однако детсада до сих пор нет. Заведение планируют открыть в 2022 году, однако спрос уже превышает предложение в 4 раза.

Детям негде учиться

Елена Бовт живет в Сокольниках уже почти 10 лет, но 2 детей возит в садик и на учебу во Львов. Женщина была шокирована новыми правилами приема в еще не сданный в эксплуатацию ЗДО.

Если у меня еще родится ребенок, то моего Сокольнического "стажа" мало, чтобы он пошел сюда в детсад. Это ужасное решение – прожить 15 лет, а уж тогда рожать ребенка, иначе он в садик не попадет,

– заявила Бовт.

Новое образовательное здание сможет принять лишь 75 дошкольников. В то же время Сокольническая община нуждается уже не менее 300 мест.

Нарушение Конституции

Местные жители жалуются на то, что село неустанно обрастает многоэтажками и коттеджами. Но комфортных условий проживания для молодых семей, инфраструктуры нет.

Председатель ОО "Зручна громада" Ульяна Солонюк отметила, что власть прямо нарушила конституционные права и свободы детей. Женщина также вынуждена возить сына в государственный ДОУ во Львов из Сокольников.

"В селе 10 лет строят первый коммунальный садик. Его стоимость уже 50 миллионов гривен. Соседи вокруг строят садики намного дешевле, удается привлечь деньги из госбюджета. Нам надо строить, а не создавать искусственные ограничения", – подчеркнула Солонюк.

Власть не видит дискриминации

Статья 53 Конституции Украины устанавливает, что каждый гражданин имеет право на образование . Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического и других видов образования. Это право обеспечивает образовательное законодательство Украины, Всеобщая декларация по правам человека и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

По словам председателя Сокольников Тараса Сулимко, никакой дискриминации в таких действиях Совета нет. Мол, зарегистрированные жители ни в чем не ограничены и могут подавать заявки в детсад.

Вопрос в том, что когда-нибудь могут выбрать, отдать предпочтение человеку, который здесь проживает 15 лет или тому, который купил (жилье – 24 канал) недавно. Возможно, предпочтение будут отдавать нашим жителям. Это не должно быть обязательно, а только добавили еще один пункт. Тарас Сулимко Сельский голова Сокольников

Теперь статус сокольчанина – как льготная категория. В течение нескольких дней ее еще может отменить сельский глава, который имеет право вето. Этого требуют и местные жители. Однако, если решение вступит в силу, его будут пытаться отменить в суде.