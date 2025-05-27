Скидки и акционные предложения – это всегда хорошая новость. В современном мире они стали не просто возможностью сэкономить, но и одним из вариантов разумного обращения с деньгами, рассказывает 24 Канал. Еще приятнее, когда за меньшую цену можно получить максимально качественные услуги и товары или даже заработать.

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Среди наиболее распространенных и известных можно смело выделить кешбэк и скидки. Их активно предлагают своим клиентам банки и бренды, которые также имеют аналогичный запрос. Единственный минус – это то, что сообщения о кешбэке и скидках часто превращаются в лавину спама в мессенджерах или на почте.

Интересно! Кешбэк возник в 80-х годах прошлого века. Создателями этой функции являются банки в США, которые предлагали дополнительные бонусы за использование их кредитных карт.

Как "ПриватБанк" реализовал крупнейшую программу лояльности в банковском секторе

Однако украинский "ПриватБанк" по-новому подошел к программе бонусов для клиентов, сделав стратегический ход. Один из крупнейших банков Украины поставил себе цель создать особую программу лояльности для своих клиентов. Удобство и понятность вышли на первый план, как и стремление, чтобы люди могли не просто пользоваться всеми необходимыми услугами, но и получать дополнительную выгоду.

Все это воплотили в жизнь благодаря программе "Привет", которая в мае 2025 празднует свой первый, но такой важный День рождения.

Главный фокус – это ты

"Привет" – это современный сервис, в котором собраны акционные предложения и кешбэк от бизнесов со всей Украины. Программа построена так, что бизнесы могут самостоятельно размещать свои предложения через "Приват24 для бизнеса", тогда как клиенты – находить эти предложения на главном экране "Приват24". Доступ к программе можно получить как через мобильное приложение, так и в веб-версии.

"Привет" создавали с использованием передовых технологий. Например, искусственного интеллекта, интеллектуальных математических алгоритмов и анализа потребительского поведения пользователей. Это помогло достичь одной из ключевых целей банка: максимальный фокус на каждом клиенте.

Это означает, что все предложения со скидками и кешбэком в программе "Привет" подобраны на основе тщательного анализа интересов человека. То есть если человек интересуется и покупает в категориях "искусство и обучение", то он будет получать акционные предложения, связанные именно с этими сферами.

Важно! Именно поэтому у каждого клиента будет абсолютно уникальная подборка выгодных предложений от программы "Привет".

Еще больше преимуществ программы лояльности "Привет" от "ПриватБанка":

Все предложения собраны в одном приложении. Поэтому не будет никакой лишней информации, а только удобство и выгода.

"ПриватБанк" работает с топовыми брендами и компаниями страны. Среди ключевых партнеров программы "Привет" за первый год – "Аврора", "Фокстрот", WOG, Yakaboo, "Сильпо", "Дом игрушек", Run Ukraine. Также продолжается сотрудничество с малым и средним бизнесами в регионах.

Скидки и категории кешбэка обновляют на постоянной основе. Поэтому полезно будет хотя бы раз в неделю проверять приложение.

Выгодные предложения предлагают как компании, так и непосредственно "ПриватБанк".

Свобода выбора. Клиент всегда самостоятельно выбирает, какие скидки и категории кешбэка он хочет активировать в тот или иной момент.

При оплате услуг или товаров картой кешбэк и скидка действуют автоматически, что упрощает процесс получения выгоды.

Обратите внимание! Еще один важный бонус – нет лимитов от "ПриватБанка". Каждый может активировать столько акционных предложений, сколько желает, одновременно.

Кешбэк в программе "Привет" можно использовать сразу, выведя средства на счет. Еще один вариант – это накопление кешбэка на будущее. Более того, владельцы обычных карт "ПриватБанка" могут получить до 500 гривен кешбэка в рамках одной акции. Для сравнения, вознаграждение для премиум-клиентов может составить до 2000 гривен в месяц.

Главные победы программы "Привет" за год

Первый год существования программы лояльности "Привет" прошел под лозунгом "Выгода для всех". "ПриватБанк" позаботился о том, чтобы преимущества получали все участники программы, а именно:

бизнесы;

клиенты;

банк.

В этой экосистеме компании получают доступ к своей целевой аудитории и могут популяризировать свой бренд или продукт. "ПриватБанк" привлекает новых партнеров и клиентов, создавая уникальный продукт на рынке.

"Привет" – это самая большая программа лояльности в банковском секторе. Тогда как клиенты получают на постоянной основе все новые и новые предложения акций и категории кешбэк.

Всего за год количество выгодных предложений в "Привет" пересекла отметку в 735 миллионов, а среднюю выгоду оценили в более 10 тысяч гривен в год.

Особенно популярными товарами и услугами были:

бытовая и энергосберегающая техника;

одежда и обувь;

кино и развлечения;

здоровье и красота;

коммунальные услуги;

кофейни и рестораны;

АЗС.

"ПриватБанк" сумел наладить сотрудничество с более чем 1500 бизнесами и 5 миллионами клиентов всего за первый год существования программы "Привет". Топовый украинский банк готов к сотрудничеству с самыми разнообразными компаниями и брендами, его целью является поддерживать украинские бизнесы.

Как стать частью "Привет"

Первым шагом в программе лояльности "Привет" является решение компании, бренда или банка запустить новое акционное предложение или категорию кешбэка. Это делают в разделе "Маркетинг" в "Приват24 для бизнеса".

Следующий этап – это анализ со стороны "ПриватБанка" клиентов и их шопинговых привычек, сопоставление их с потребностями бизнеса. Параллельно идет процесс расчета бюджета для бонусных программ. Эти данные являются основой для персонализированного подбора акций и кешбэков для клиентов.

Завершающим этапом является просмотр уникальной подборки акций и категорий кешбэка на другой стороне цепочки – клиентом. Для того, чтобы стать частью программы "Привет" и использовать все ее преимущества, нужно сделать несколько простых кликов:

Открыть раздел "Привет" на главной странице приложения "Приват24".

Нажать на вкладку "Все предложения", где можно просмотреть доступные предложения скидок и кешбэков от банка и партнеров.

Выбрать предложения, которые нравятся, и нажать "+", чтобы их активировать.

Скидка и кешбэк будут предоставляться автоматически от каждой оплаты картой "ПриватБанка" в период действия акции от партнера.

Лучшее доказательство – личный опыт

Новые услуги и товары – это неотъемлемая часть современного мира. Ежедневно каждый человек слышит множество призывов попробовать что-то новое: фичу, товар, услугу, приложение. И всегда это что-то "лучшее", то, что немедленно должно появиться в жизни каждого человека. Однако лучше любых лозунгов и громких обещаний говорит настоящий опыт людей, которые пользуются новыми товарами или услугами. Поэтому пусть о "ПриватБанке" говорят его клиенты.

Например, София, которая является активной пользовательницей "Приват24", но чаще всего использует приложение или карту для денежных переводов. По ее словам, поэтому суммы кешбэка – небольшие. Однако это не мешает накапливать кешбэк, который София планирует инвестировать в государство – в военные облигации. Женщина отметила, что кешбэк – это приятный бонус, который лучше потратить на что-то хорошее. В ее случае можно и накопить, и приумножить деньги.

В то же время госпожа Валентина с Николаевщины, как и ее муж, уже много лет с "ПриватБанком". Она использует скидки и кешбэк в программе лояльности "Привет", чтобы закрывать некоторые бытовые нужды. Валентина, которая работает учительницей, является клиенткой сети магазинов "Аврора", где покупает канцелярию, товары для дома и корм для трех котиков. Поэтому скидка 5% от "Привет" очень пригодилась. Она позволяет ей и покупать все необходимое, и экономить. Валентина оценила и то, что программа лояльности является очень простой и понятной. Как результат, женщина тщательно следит за новыми скидками и категориями кешбэка.

Ольга также является давней клиенткой "ПриватБанка". Присоединившись к программе лояльности "Привет", она сумела накопить довольно приличную сумму – почти 5 тысяч гривен. Женщина положительно оценила то, что кешбэк можно максимально просто вывести на основную карту. Ольга рассказала, что тратит накопленные деньги на донаты, но одновременно отметила, что их можно тратить, как пожелаешь, уменьшая нагрузку на семейный бюджет.

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