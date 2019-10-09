15:30
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике жестоко наказали городского мэра – видео

      56 Читати новину українською
      Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике наказали городского мэра
      Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике наказали городского мэра / Скриншот с видео

      В мексиканском городе Лас Маргаритас люди решили жестоко наказать мэра Хорхе Луиса Эскандона за его невыполненные предвыборные обещания. Чиновника привязали к пикапу и протащили по дорогам местных улиц.

      Видео с захватом Эскандона снял очевидец события.

      Интересно! Вечеринка удалась: парень заснул в такси и оказался в другом конце страны

      Мэра вывели из здания мэрии и попытались посадить в пикап, однако чиновник сопротивлялся.

      Позже в СМИ появилось видео с камеры уличного наблюдения, на котором тот же пикап едет по улице и влечет за собой привязанного веревкой мужчину.

      Затем полицейские забрали чиновника от людей и помешали протестующим разгромить мэрию. Кроме того, правоохранители задержали три десятка человек. По данным силовых структур, нападение совершили недовольные фермеры. Сейчас Эскандон чувствует себя хорошо и проходит обследование в больнице.

      Мер Хорхе Луїс Ескандон
      Мер Хорхе Луис Эскандон

      blog_ava
      Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      306151
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости политики Авто Мексика Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сегодня , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 239
      20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      сегодня , 13:30 20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      Вісент Луїс 226
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      144
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сегодня , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 154
      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      сегодня , 12:12 МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      Сергій Фурса 244
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук