Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике жестоко наказали городского мэра – видео

В мексиканском городе Лас Маргаритас люди решили жестоко наказать мэра Хорхе Луиса Эскандона за его невыполненные предвыборные обещания. Чиновника привязали к пикапу и протащили по дорогам местных улиц.

Видео с захватом Эскандона снял очевидец события.

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Мэра вывели из здания мэрии и попытались посадить в пикап, однако чиновник сопротивлялся.

Circula en redes el video del momento en que pobladores del municipio de Las Margaritas, Chiapas, sacan, amarran y arrastran al alcalde Jorge Luis Escandón, por no cumplir con las obras prometidas, el funcionario fue rescatado por policías municipales. as pic.twitter.com/Ixx80V0ZuM — 88.9 Noticias (@889Noticias) 8 жовтня 2019 р.

Позже в СМИ появилось видео с камеры уличного наблюдения, на котором тот же пикап едет по улице и влечет за собой привязанного веревкой мужчину.

Así fue como habitantes de Las Margaritas en Chiapas arrastraron al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández por no cumplir sus promesas de campaña: https://t.co/QJvUZx5nuG pic.twitter.com/DyBvcq2Ylb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 9 жовтня 2019 р.

Затем полицейские забрали чиновника от людей и помешали протестующим разгромить мэрию. Кроме того, правоохранители задержали три десятка человек. По данным силовых структур, нападение совершили недовольные фермеры. Сейчас Эскандон чувствует себя хорошо и проходит обследование в больнице.



Мер Хорхе Луис Эскандон