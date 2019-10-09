Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике жестоко наказали городского мэра – видео
В мексиканском городе Лас Маргаритас люди решили жестоко наказать мэра Хорхе Луиса Эскандона за его невыполненные предвыборные обещания. Чиновника привязали к пикапу и протащили по дорогам местных улиц.
Видео с захватом Эскандона снял очевидец события.
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Мэра вывели из здания мэрии и попытались посадить в пикап, однако чиновник сопротивлялся.
Позже в СМИ появилось видео с камеры уличного наблюдения, на котором тот же пикап едет по улице и влечет за собой привязанного веревкой мужчину.
Затем полицейские забрали чиновника от людей и помешали протестующим разгромить мэрию. Кроме того, правоохранители задержали три десятка человек. По данным силовых структур, нападение совершили недовольные фермеры. Сейчас Эскандон чувствует себя хорошо и проходит обследование в больнице.
Мер Хорхе Луис Эскандон