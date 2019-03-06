Привязывая тарифы к доллару, УЗ откровенно манипулирует цифрами в своих интересах, – эксперт

Вся аргументация "Укрзализныци" в пользу повышение тарифов строится на том, что грузоотправители якобы имеют достаточно средств, чтобы заплатить монополисту, а значит обязаны это сделать.

Об этом в интервью 112.ua рассказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. Он назвал такой подход УЗ "аргументами рэкета из 90-х: есть деньги – плати".

"Со стороны грузоотправителей к УЗ нормальный вопрос: обоснуйте ваши потребности, покажите, что эти деньги вы потратите эффективно, что больше нет вариантов изыскать эти суммы, кроме как только подняв тариф. Но УЗ вновь манипулирует, и это видно в этом сообщении о привязке к доллару. Конструктивного диалога не получается", - говорит Криворучко.

Отметим, ранее "Укрзализныця" заявила о том, что грузовые железнодорожные перевозки в Украине дотационны и должны быть индексированы в финплане на 2019 год. Одним из аргументов УЗ стала привязка тарифа к доллару - уровень грузовых ж/д тарифов в долларовом эквиваленте снизился почти в 1,5 раза за 6 лет.

"Укрзализныця" пытается привязать свои тарифы к динамике курса доллара, но это совершенно необоснованно. Основные расходы УЗ – оплата труда. Оплата труда сотрудников осуществляется в национальной валюте – гривне… Также расчеты УЗ показывают, что тариф на доставку щебня снизился с 250 долл. в 2013 году до 139 долл. в 2019 году. Но разве производитель щебня как-то выиграл от этого снижения? Щебень продается внутри Украины за национальную валюту (так же, как и услуги УЗ). Таким образом, очевидно, что УЗ, как монополист, не стремится учитывать интересы своих клиентов", - считает Криворучко.

Напомним, "Укрзализныця" в очередной раз намерена повысить тарифы на железнодорожные перевозки. Госмонополист намерен автоматически индексировать тарифы на индекс цен производителей промышленной продукции. На протяжении последнего года УЗ реализовала несколько инициатив, что сделало логистику значительно дороже. При этом качество услуг украинской "железки" от этого не выросло, отмечают участники рынка. По их словам, на фоне транзитной войны с Россией очередное неоправданное повышение УЗ тарифов приведет к снижению объемов экспорта из Украины, уменьшению поступлений валютной выручки и значительному замедлению темпов экономического роста.