Привязывали и ставили на колени, – Карпюк рассказал о страшных пытках Клыха в России

Освобожденного из российского плена Станислава Клыха, который сейчас требует времени и поддержки для выздоровления, жестоко допрашивали в России.

В физических пытках применяли даже психотропные препараты, об этом рассказал другой освобожденный пленник Кремля Николай Карпюк в эфире телеканала ATR.

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Он отметил, что "ему еще повезло", потому что к нему отношение было другим. К Клыху применяли жестокие пытки.

Его привозили, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к шконке (кровать), ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!",

– рассказал Карпюк.

Освобожденный украинец отметил, что он не слышал, как допрашивали именно Клыха. Однако слышал других заключенных, которых привозили в изолятор временного содержания после пыток.

По словам Карпюка, когда Клых был еще в добром здравии и впервые встретился с ним на суде в Грозном (15 сентября 2016 года), то показал квадратный шрам на запястье. Тогда признался, что на это вырезанное на коже место ему "вставляли чип".

Карпюк также рассказал, что звукоизоляция в изоляторе "очень паршивая", поэтому крики хорошо слышны.

Что известно о состоянии здоровья Клыха?

Сразу после возвращения в Украину, 7 сентября, СМИ распространили информацию о том, что Станислав Клых – в худшем состоянии и находится в реанимации. Однако впоследствии украинская омбудсвумен Людмила Денисова пояснила, что Клых не находится в реанимации, а проходит обследование, как другие узники Кремля. Однако Клыху действительно нужно время и поддержка для выздоровления, потому что "то, что он пережил в застенках России, трудно представить".

7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В украину вернулись 24 пленных моряка и 11 освобожденных узников. Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала