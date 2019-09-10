11:15
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Привязывали и ставили на колени, – Карпюк рассказал о страшных пытках Клыха в России

      127 Читати новину українською
      Станислав Клых в "Борисполе" в день возвращения
      Станислав Клых в "Борисполе" в день возвращения / Ростислав Лабенский (24 канал)

      Освобожденного из российского плена Станислава Клыха, который сейчас требует времени и поддержки для выздоровления, жестоко допрашивали в России.

      В физических пытках применяли даже психотропные препараты, об этом рассказал другой освобожденный пленник Кремля Николай Карпюк в эфире телеканала ATR.

      Смотрите также: Проповедники главной заповеди – любви: Епифаний встретился с освобожденными моряками – фото

      Он отметил, что "ему еще повезло", потому что к нему отношение было другим. К Клыху применяли жестокие пытки.

      Его привозили, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к шконке (кровать), ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!",
      – рассказал Карпюк.

      Освобожденный украинец отметил, что он не слышал, как допрашивали именно Клыха. Однако слышал других заключенных, которых привозили в изолятор временного содержания после пыток.

      По словам Карпюка, когда Клых был еще в добром здравии и впервые встретился с ним на суде в Грозном (15 сентября 2016 года), то показал квадратный шрам на запястье. Тогда признался, что на это вырезанное на коже место ему "вставляли чип".

      Карпюк также рассказал, что звукоизоляция в изоляторе "очень паршивая", поэтому крики хорошо слышны.

      Что известно о состоянии здоровья Клыха?

      Сразу после возвращения в Украину, 7 сентября, СМИ распространили информацию о том, что Станислав Клых – в худшем состоянии и находится в реанимации. Однако впоследствии украинская омбудсвумен Людмила Денисова пояснила, что Клых не находится в реанимации, а проходит обследование, как другие узники Кремля. Однако Клыху действительно нужно время и поддержка для выздоровления, потому что "то, что он пережил в застенках России, трудно представить".

      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В украину вернулись 24 пленных моряка и 11 освобожденных узников. Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
      blog_ava
      К присутствию Медведчука в парламенте причастен и Порошенко, – эксперт
      сегодня
      1635
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Заложники Украинские моряки в плену
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сегодня , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 671
      Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      сегодня , 08:00 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      1066
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 978
      Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      710
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      9 сентября , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 1773
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук