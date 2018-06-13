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Привлечь внимание к РФ как империи зла, – активист о цели акции в поддержку Сенцова

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Почти месяц голодовке Олега Сенцова. Акции в поддержку украинского политзаключенного происходят по всему миру. Не исключение и Киев. 13 июня несколько десятков активистов вышли под российское посольство.

Они держали в руках плакаты "FREE SENTSOV", требуя от Кремля отпустить украинского политзаключенного. А мир призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу на территории агрессора.

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Желто-голубые флаги, плакаты "Free Sentsov", возгласы "Слава Украине". И все это под стенами российского посольства в столице. Несколько десятков неравнодушных граждан вышли на акцию в поддержку Олега Сенцова.

Это в первую очередь давление на западных политиков, для того, чтобы они в преддверии Чемпионата мира по футболу не садились за стол переговоров, не включали Путина в межгосударственные образования. И чтобы поняли: ведя диалог с террористами, они становятся соучастниками тех преступлений, которые творит сегодня Россия, в частности, убивает украинского политзаключенного Олега Сенцова,
– прокомментировал участник акции Сергей Кузан.

Напомним, 20 лет колонии строгого режима – такой приговор вынес Российский суд украинскому режиссеру. Агрессор считает Сенцова организатором террористических актов в Крыму. Мужчина протестует против содержания всех политзаключенных на территории России – голодает уже почти месяц.

Активисты в столице зачитывают обращение не только на украинском, но и английском языке. Среди прочего требуют весь цивилизованный мир бойкотировать чемпионат мира по футболу, который уже завтра стартует в России.

С целью бойкота Чемпионата и привлечения внимания к Российской Федерации, как империи зла, не давать затереть тему, не давать, чтобы это государство-агрессор свободно себя чувствовало на международной арене,
– рассказал организатор акции в Киеве Дмитрий Жмайло.

За время голодовки Олега Сенцова можно было увидеть поддержку, как со стороны стран, так и отдельных людей. Вот, например, украинский иллюстратор Андрей Ермоленко создал альтернативные плакаты к чемпионату мира, который должен происходить в стране, которая ведет себя крайне агрессивно. В иллюстрациях на плакатах аллюзии на аннексию Крыма, войну, которую ведет Россия в Украине и мире, катастрофу рейса MH17, аресты украинцев, отравление Скрипалей в Великобритании и другие события где вроде бы "ИХ ТАМ НЕТ".

Робота ілюстратора Єрмоленка
Работа иллюстратора Ермоленко

Не забывают про Олега и в других странах мира. Сегодня к акции присоединилась Франция. А в Соединенных Штатах - по инициативе Украинского конгрессового комитета Америки - в течение дня люди будут голодать в поддержку требований Сенцова. К ним присоединятся и украинцы Австралии. А в Канаде члены двух влиятельных комитетов парламента - по вопросам безопасности и обороны и иностранных дел - сфотографировались с плакатом FreeSentsov.

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Несмотря на внимание всего мира к судьбе Сенцова, для Кремля это как горохом об стену. А тем временем политзаключенный с каждым часом чувствует себя все хуже. На днях режиссера должны были осмотреть врачи и вынести приговор - насколько сильным ударом для здоровья стала борьба за свою гражданскую позицию.

Напомним, Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанги. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождения всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости Киева Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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