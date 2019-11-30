Привлекли спецназ и БТР: в Запорожье задержали членов преступной банды – видео штурма

В Запорожье задержали членов организованной преступной группы, причастной к более 20 особо тяжким преступлениям.

По данным правоохранителей, созданная отцом и двумя сыновьями банда насчитывала более 20 членов. Они занимались разбойными нападениями, похищениями людей, грабежом. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Сейчас задержаны пять наиболее активных участников группировки. Остальных членов группы продолжают разыскивать.

Опасаясь сопротивления, правоохранители привлекли к задержанию спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.



Полиция изъяла у преступников оружие / фото Нацполиции

Всего сегодня провели 46 обысков по адресам, которые связаны с членами банды. Было изъято оружие, боеприпасы, транспортные средства, деньги и наркотики.

Смотрите видео штурма полиции в Запорожье: