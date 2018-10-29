Привычка и страх испортить отношения: как поборы в школе воспитывают коррупцию во взрослой жизни

Хронически недофинансированное и официально бесплатное образование в Украине стало похожим на магазин, где все стоит денег: проведение ремонтов, поздравление педагогов с Днем учителя и с днем рождения, с Новым годом, с окончанием учебного года. Магазин, в котором можно купить за деньги дополнительные занятия и хорошие оценки – особенно, если ребенок идет на медаль.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

Читайте также: Послушный и патриотический дерибан, – Гнап о добыче газа, офисе в сауне и доверчивой Тимошенко

По его словам, в украинских школах родители уже настолько привыкли что-то кому-то доплачивать, что часто и не ставят вопрос об уместности дополнительных доплат. К тому же, если кто-то пытается говорить и поднимать неприятные темы очередного сбора денег, такого человека часто травят и обвиняют в том, что он портит отношения класса с учителями.

И речь не только о Харькове. Таких случаев по Украине – тысячи. Например, в прошлом году мой коллега – известный журналист Богдан Кутепов – в киевской школе, где учится его дочь, начал интересоваться работой "благотворительного фонда". В этот фонд родители должны платить деньги за питание детей в школьной столовой. Оказалось, что хоть фонд благотворительный, но взносы в него – принудительные. Если фонду не заплатишь за питание, твой ребенок будет сидеть голодный,

– сообщил Гнап.



Кутепов обнаружил связь фонда с группой местных педагогов и вскрыл много злоупотреблений

И добавил, что Кутепов обнаружил связь фонда с группой местных педагогов и вскрыл много злоупотреблений, которые касались питания детей и "добровольных" взносов на школьные расходы. Но при этом его поддержала лишь небольшая часть родителей. Зато многие взрослые начали травлю.

За то, что журналист своим интересом сломал такой милый и устоявшийся порядок поборов и лояльности между родителями и школьной администрацией. За то, что разозлил и расстроил директора, завучей и учителей, и у детей теперь будут плохие оценки,

– пояснил Дмитрий Гнап.

И подытожил: "Вот такая сложилась система тотального молчания, издевательств и поборов во многих украинских школах. И именно с этого начинается дальнейшее молчание и поборы во взрослой жизни".

Видео полного выпуска блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 29 октября 2018