Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получили квартиры в Киеве: список

Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 года, которые являются жителями Киева, получили от городского совета квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В общем выделено 9 квартир для спортсменов и их тренеров в доме на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе столицы.

Ордера на однокомнатные квартиры получили спортивные гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов, борец Жан Беленюк, гимнастка Анна Ризатдинова, фехтовальщица Елена Воронина, тренер Радивилова, Вячеслав Лаврухин и паралимпиец, пловец Сергей Клипперт,

– говорится в сообщении.

Двухкомнатные квартиры получили тренер Жана Беленюка Артур Дзигасов и дзюдоист-паралимпиец Дмитрий Соловей.

Из 11 медалей, которые Украина завоевала на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, семь получили именно жители Киева.

Также добавляется, что каждый спортсмен, завоевавший с 1 по 6 место, и их тренера получили денежное вознаграждение.