Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получили квартиры в Киеве: список
Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 года, которые являются жителями Киева, получили от городского совета квартиры.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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В общем выделено 9 квартир для спортсменов и их тренеров в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе столицы.
Ордера на однокомнатные квартиры получили спортивные гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов, борец Жан Беленюк, гимнастка Анна Ризатдинова, фехтовальщица Елена Воронина, тренер Радивилова, Вячеслав Лаврухин и паралимпиец, пловец Сергей Клипперт,
– говорится в сообщении.
Двухкомнатные квартиры получили тренер Жана Беленюка Артур Дзигасов и дзюдоист-паралимпиец Дмитрий Соловей.
Из 11 медалей, которые Украина завоевала на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, семь получили именно жители Киева.
Также добавляется, что каждый спортсмен, завоевавший с 1 по 6 место, и их тренера получили денежное вознаграждение.