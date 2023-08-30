Про це 24 Каналу розказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що така атака – приклад того, як десантно-штурмові підрозділи та летовища, які максимально захищені російською ППО, можна успішно вражати невеликими дронами.

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"Сам факт того, що вдалося знищити 4 одиниці, а уражено було більше, адже в результаті цих вибухів, уламків, звичайно, що були пошкодіжені ще додаткові літаки. Це є, власне кажучи, перемога", – наголосив Кузан.

За словами місцевих жителів, у напрямку аеропорту Пскова летіло близько 20 дронів. Голова Українського центру безпеки та співпраці вважає, що було випущено більше двох десятків БпЛА. Адже, мовляв, зрозуміло, що більшу частину безпілотників збивають під час атаки.

Та відстань 700 кілометрів, яку вдалося здолати, – це є показник. Загалом це все відбуваєтсья в межах закладених показників по дальності дронів у межах 1000 кілометрів. На Північ до Пскова й до Москви перед тим долітали саме такі дрони,

– сказав Сергій Кузан.