Признали виновным и отпустили: сепаратиста из Одессы оставили на свободе

Киевский райсуд Одессы вынес приговор местному сепаратисту Вячеславу Завражному. Несмотря на то, что мужчину признали виновным в посягательстве на ценность территории Украины, он останется на свободе.

Такое решение объясняют тем, что мужчина согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили 5 октября – незадолго после того, как обнародовали приговор.

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За что его судили

По данным правоохранителей подозреваемый был членом пророссийской организации "Одесская дружина". Кроме этого, он принимал непосредственное участие в деятельности Антимайдана Одессы.

Также следователи доказали, что Завражный публиковал в соцсетях призывы к расчленению Украины. В заметках говорилось, что отделенные части якобы должны стать территорией России.

Какое наказание ему избрали

Когда мужчина пошел на сделку с обвинением, он полностью признал свою вину. Его судили по статье о посягательстве на территориальную неприкосновенность Украины. Ему присудили 5 лет тюрьмы, но также сразу освободили от отбывания наказания. Осталось только одно условное наказание – 3-летний испытательный срок.

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Также 5 октября сообщили, что Одесский суд вынес приговор и любителю СССР. Речь идет о мужчине, который в годовщину трагедии 2 мая ходил по городу в футболке с коммунистической символикой.

Его также признали виновным и отпустили за сотрудничество со стороной обвинения. Следует отметить, что этот мужчина ранее уже отбывал наказание сразу за несколько серьезных преступлений – опыты на людях, убийство и другие.