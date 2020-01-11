Признание сбития самолета — шаг в нужном направлении: Зеленский поговорил с президентом Ирана

Президент Владимир Зеленский обсудил катастрофу самолета МАУ вблизи Тегерана с президентом Ирана Хасаном Рухани. Зеленский отметил важность признания иранскими властями факта сбития самолета.

О разговоре президент Украины сообщил в твиттере.

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Признание сбития нашего самолета – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину,

– написал он.

Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. А Украина ждет "полного юридического и технического взаимодействия и в дальнейшем".

Говорив з @HassanRouhani. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 января 2020 г.

В Офисе Президента уточнили, что разговор состоялся по инициативе президента Ирана. Хасан Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбития самолета МАУ. Он также извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней.

Президент Ирана заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности. А украинская экспертная группа получит всю необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества.

Владимир Зеленский также отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране