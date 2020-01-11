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      Признание сбития самолета — шаг в нужном направлении: Зеленский поговорил с президентом Ирана

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      Зеленский поговорил с президентом Ирана

      Президент Владимир Зеленский обсудил катастрофу самолета МАУ вблизи Тегерана с президентом Ирана Хасаном Рухани. Зеленский отметил важность признания иранскими властями факта сбития самолета.

      О разговоре президент Украины сообщил в твиттере.

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      Признание сбития нашего самолета – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину,
      – написал он.

      Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. А Украина ждет "полного юридического и технического взаимодействия и в дальнейшем".

      В Офисе Президента уточнили, что разговор состоялся по инициативе президента Ирана. Хасан Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбития самолета МАУ. Он также извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней.

      Президент Ирана заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности. А украинская экспертная группа получит всю необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества.

      Владимир Зеленский также отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

      Основное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился возле Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никому не удалось выжить.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Эту информацию власть Ирана подтвердила 11 января. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции. До этого такие заявления делали лидеры западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Иран согласился на компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе и возмещение стоимости самолета.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Владимир Зеленский авиация Новости политики Жертвы Расследования
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