Признание в убийстве Боба Марли агентом ЦРУ оказалось неправдой, – СМИ
Новость о том, что известный регги-исполнитель Боб Марли, который умер от онкозаболевания в 1891 году, стал жертвой спецоперации ЦРУ оказалась фейковой.
Накануне издание The Daily Star опубликовало впечатляющую новость: бывший агент ЦРУ США Билл Оксли на смертном одре рассказал, что причастен к смерти знаменитого регги-исполнителя Боба Марли. По словам 79-летнего Оксли, он представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, который хотел якобы взять у исполнителя интервью. После этого Оксли вручил музыканту небольшой подарок: кеды с иглой внутри, якобы с препаратом, который вызывает рак. По словам агента ЦРУ, Марли примерил обувь.
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Однако Channel 4 сообщает, что на самом деле это признание – фейк. Портал информирует, что первоисточником новости стал ресурс YourNewsWire.com который известен своими ложными новостями.
Отмечается, что новость о Марли была написана автором Baxter Dmitry, статьи которого уже ранее считали фальшивыми.
Кроме того, невозможно проверить имя самого Билла Окскли. В Google нет ни одной ссылки на агента ЦРУ. А в новости говорится о том, что Билл Оксли является пациентом в больнице Мерси в штате Мэн, штат Америки. Отмечается, что такого пациента в больнице не было.
Боб Марли
Напомним, Боб Марли умер в 1981 году от онкозаболевания в возрасте 36 лет. В 2014 году исследователи проанализировали останки исполнителя и пришли к выводу, что он страдал от редкой формы рака, которая прогрессирует не под влиянием солнца, а вследствие других причин.
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