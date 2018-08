Новость о том, что известный регги-исполнитель Боб Марли, который умер от онкозаболевания в 1891 году, стал жертвой спецоперации ЦРУ оказалась фейковой.

Накануне издание The Daily Star опубликовало впечатляющую новость: бывший агент ЦРУ США Билл Оксли на смертном одре рассказал, что причастен к смерти знаменитого регги-исполнителя Боба Марли. По словам 79-летнего Оксли, он представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, который хотел якобы взять у исполнителя интервью. После этого Оксли вручил музыканту небольшой подарок: кеды с иглой внутри, якобы с препаратом, который вызывает рак. По словам агента ЦРУ, Марли примерил обувь.

Однако Channel 4 сообщает, что на самом деле это признание – фейк. Портал информирует, что первоисточником новости стал ресурс YourNewsWire.com который известен своими ложными новостями.



Отмечается, что новость о Марли была написана автором Baxter Dmitry, статьи которого уже ранее считали фальшивыми.



Кроме того, невозможно проверить имя самого Билла Окскли. В Google нет ни одной ссылки на агента ЦРУ. А в новости говорится о том, что Билл Оксли является пациентом в больнице Мерси в штате Мэн, штат Америки. Отмечается, что такого пациента в больнице не было.



Боб Марли

Напомним, Боб Марли умер в 1981 году от онкозаболевания в возрасте 36 лет. В 2014 году исследователи проанализировали останки исполнителя и пришли к выводу, что он страдал от редкой формы рака, которая прогрессирует не под влиянием солнца, а вследствие других причин.