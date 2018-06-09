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Призрак "КаZантипа": как выглядит пустынный пляж, где проходил известный фестиваль

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Пустой пляж "Республики Казантип"
Пустой пляж "Республики Казантип" / Фото из открытых источников

Заброшенный пляж в поселке Поповка на территории оккупированного Россией Крыма сейчас выглядит довольно жутко.

С 2000 года здесь ежегодно происходил известный музыкальный фестиваль электронной музыки КаZантип.

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До 2014-го года он считался одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.

В сети появилось фото, как пустая Поповка выглядит сейчас.

Заброшенные сцены и палаточные конструкции на пустом пляже выглядят довольно жутко.

В 2017 году фестиваль электронной музыки "КаZантип" проходил на вьетнамском острове Фукуок.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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