Призрак "КаZантипа": как выглядит пустынный пляж, где проходил известный фестиваль
Заброшенный пляж в поселке Поповка на территории оккупированного Россией Крыма сейчас выглядит довольно жутко.
С 2000 года здесь ежегодно происходил известный музыкальный фестиваль электронной музыки КаZантип.
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До 2014-го года он считался одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.
В сети появилось фото, как пустая Поповка выглядит сейчас.
Заброшенные сцены и палаточные конструкции на пустом пляже выглядят довольно жутко.
В 2017 году фестиваль электронной музыки "КаZантип" проходил на вьетнамском острове Фукуок.
Источник: 24 Канал
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