Призрак "КаZантипа": как выглядит пустынный пляж, где проходил известный фестиваль

Заброшенный пляж в поселке Поповка на территории оккупированного Россией Крыма сейчас выглядит довольно жутко.

С 2000 года здесь ежегодно происходил известный музыкальный фестиваль электронной музыки КаZантип.

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До 2014-го года он считался одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.

В сети появилось фото, как пустая Поповка выглядит сейчас.

Заброшенные сцены и палаточные конструкции на пустом пляже выглядят довольно жутко.

Поповка. Kazantip который заслужили адепты рускава мира.

Мимикрия в абхазию идёт спеша pic.twitter.com/S5wvYnCLG1 — Крымское ХамНство (@alex_dobrinin) 9 червня 2018 р.

В 2017 году фестиваль электронной музыки "КаZантип" проходил на вьетнамском острове Фукуок.