Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018

Вашему вниманию – очередная подборка интересных историй с чемпионата мира по футболу 2018 года, который происходит сейчас в России.

Обошлось

Первые известия об инциденте напугали! Машина въехала в толпу футбольных болельщиков в центре Москвы. Сразу вспомнились террористические акты в различных городах Европы с применением авто – когда фанатики ехали на людные улицы и давили прохожих. Тем более, водитель попытался скрыться...

К счастью, оказалось, что аварию в Москве вызвал не больной на голову террорист, а обычный таксист – он просто не справился с управлением. К сожалению, восемь человек пострадали. Большинство – фанаты сборной Мексики. Но, по предварительным данным, среди пострадавших есть и гражданин Украины.



ЧМ-2018. В Москве такси влетела в группу футбольных фанатов

В гости к террористам

Неудачно маневрировали на авто и болельщики из Швейцарии, которые ехали на ЧМ-2018 в российский Ростов через Украину. Они доверились навигатору, который повел их по дороге через... оккупированный Донбасс. Почти на линии разграничения их "перехватили" украинские волонтеры, о чем и написала на своей странице Facebook одна из них – Анна Домбровская.

Швейцарские фанаты сначала очень удивились, а потом искренне поблагодарили наших волонтеров. Но этот факт лишний раз свидетельствует: многие европейцы, к сожалению, информационно "далеки" от войны между Украиной и Россией.

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Марадона здесь, Марадона там

Четко придерживается принципа "Ни дня без скандала" легендарно-эпатажный Диего Марадона. На матче 1-го тура ЧМ-2018 Аргентина – Исландия (1:1) экс-футболист так распереживался, что закурил сигару прямо на трибуне – что строго запрещено кучей правил, в частности, ФИФА. Это увидели все вокруг и даже сфотографировал корреспондент Reuters.



Диего Марадоне закон не писан

А сразу после матча Марадона попытался прорваться в раздевалку родной сборной Аргентины, чтобы выразить свое "фе" за ничью. Охрана не пустила Диего, что изрядно расстроило фанатов аргентинской сборной. Потому что хорошенький нагоняй звездному Месси и его партнерам не помешал бы.

Не пришли зрители? Забудьте!

Тем временем, Международная федерация футбола (ФИФА) завершила первое расследование на ЧМ-2018. Оно началось из-за того, что на матче Уругвай – Египет (1:0) в Екатеринбурге четверть стадиона была пустой, хотя организаторы отчитались, что все билеты распроданы.

ФИФА, которая хоть и очень любит деньги, но также не любит конфликтовать, решила слишком придирчиво не разбираться в этом скандале. Поэтому быстренько закрыла тему: "Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп (ФИФА). Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч".

Такое запутанное объяснение – и "ясно, что ничего не ясно". А слухи о том, что причиной "неявки" зрителей на футбол стали спекулянты, которые скупили билеты, а потом не смогли их перепродать, – так и остались слухами.

Pelmeni вдвое дороже пельменей

По традиции, заработать на крупном футбольном соревновании стараются не только билетные спекулянты. Мы уже писали о завышенных ценах на жилье, о хитрых тарифах таксистов... А вот – ноу-хау от рестораторов.

В Москве много заведений питания внесли для незаметные, но очень существенные изменения в меню. Секрет в том, что цены в английском варианте вдвое больше, чем в российском! Об этом написали многие рядовые болельщики и блогеры, в частности, Станислав Натанзон.

Роспотребнадзор уже заявил, что "такая проблема имеет место" и что "будет проведено расследование".

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Бей своих!

К дракам фанатов футбольному миру не привыкать, но в Калининграде российские хулиганы круто удивили. Местные драчуны хорошенько выпили и пошли рассказать "кто здесь хозяин" болельщикам из Хорватии. Рассказали! Да и сами немало получили сдачи. А затем – уже в отделении полиции выяснилось, что калининградцы подрались с питерцами. Которые тоже думали, что бьют не местных, а хорватов.

Футбол для женщин



Так начинается реклама трусиков "Чувствуя игру"...

"Чувствуя игру" – так называется новая серия женских трусиков, которые выпустила мексиканская компания Vicky Form к ЧМ-2018. Но это белье не простое, и даже не в цветах сборной Мексики! Секрет в том, что трусики обустроены вибратором, который начинает действовать, когда футболист забивает гол. Таким образом, разработчики чудо-новинки хотят "сравнять удовольствия мужчины и женщины, которое они получают от просмотра футбольного матча".

Пока что отзывы от пользовательниц "голевых" трусиков не обнародованы. Зато видеореклама имеет хорошие просмотры – смотрите ее здесь.

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