Призыв крымчан в армию РФ: реакция ЕС
Евросоюз отмечает, что призыв РФ крымчан в ряды российской армии – нарушение международного гуманитарного права. ЕС никогда не признает аннексию Крыма.
О том, что аннексия Крыма и призыв местных жителей в русскую армию являются незаконными, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.
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Россия осуществляет призыв в вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированного Крыма и города Севастополя. Это является нарушением международного гуманитарного права,
– отмечают в заявлении.
В Евросоюзе также напоминают, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека на полуострове. Так этого требуют нормы международного гуманитарного права.
"ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметили в организации.
И добавили, что Евросоюз никогда не признает незаконной аннексии полуострова. А от РФ продолжает ожидать прекращения всех нарушений международного гуманитарного права в Крыму.
Что такое Европейская служба внешнеполитической деятельности? Орган Евросоюза, который был создан после вступления в силу 1 декабря 2009 года Лиссабонского договора. Сейчас исполняет обязанности Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса на уровне ЕС.
Что известно о призыве крымчан в ряды российской армии
- В оккупированном Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года.
- Всего с территории полуострова оккупанты планируют отобрать и направить для прохождения военной службы примерно 3,3 тысячи человек.
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