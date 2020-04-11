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      Призыв крымчан в армию РФ: реакция ЕС

      - Читати новину українською
      В ЕС отреагировали на призыв крымчан в армию РФ / euobserver.com

      Евросоюз отмечает, что призыв РФ крымчан в ряды российской армии – нарушение международного гуманитарного права. ЕС никогда не признает аннексию Крыма.

      О том, что аннексия Крыма и призыв местных жителей в русскую армию являются незаконными, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.

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      Россия осуществляет призыв в вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированного Крыма и города Севастополя. Это является нарушением международного гуманитарного права,
      – отмечают в заявлении.

      В Евросоюзе также напоминают, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека на полуострове. Так этого требуют нормы международного гуманитарного права.

      "ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметили в организации.

      И добавили, что Евросоюз никогда не признает незаконной аннексии полуострова. А от РФ продолжает ожидать прекращения всех нарушений международного гуманитарного права в Крыму.

      Что такое Европейская служба внешнеполитической деятельности? Орган Евросоюза, который был создан после вступления в силу 1 декабря 2009 года Лиссабонского договора. Сейчас исполняет обязанности Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса на уровне ЕС.

      Что известно о призыве крымчан в ряды российской армии

      • В оккупированном Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года.
      • Всего с территории полуострова оккупанты планируют отобрать и направить для прохождения военной службы примерно 3,3 тысячи человек.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Евросоюз Новости политики
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