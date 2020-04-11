Призыв крымчан в армию РФ: реакция ЕС

Евросоюз отмечает, что призыв РФ крымчан в ряды российской армии – нарушение международного гуманитарного права. ЕС никогда не признает аннексию Крыма.

О том, что аннексия Крыма и призыв местных жителей в русскую армию являются незаконными, говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.

Читайте также Обмен пленными: крымчан в списках не будет

Россия осуществляет призыв в вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированного Крыма и города Севастополя. Это является нарушением международного гуманитарного права,

– отмечают в заявлении.

В Евросоюзе также напоминают, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека на полуострове. Так этого требуют нормы международного гуманитарного права.

"ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметили в организации.

И добавили, что Евросоюз никогда не признает незаконной аннексии полуострова. А от РФ продолжает ожидать прекращения всех нарушений международного гуманитарного права в Крыму.

Что такое Европейская служба внешнеполитической деятельности? Орган Евросоюза, который был создан после вступления в силу 1 декабря 2009 года Лиссабонского договора. Сейчас исполняет обязанности Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса на уровне ЕС.

Что известно о призыве крымчан в ряды российской армии