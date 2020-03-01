Призыв офицеров запаса в 2020 году: кого призовут на срочную службу в армию

Офицеров запаса в возрасте до 43 лет призовут на срочную службу в армию на 18 месяцев. Сейчас в ВСУ начали собирать послужные карточки, уточнять картотеки и общее число офицеров.

Об этом рассказал начальник отдела комплектования офицерского состава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков в комментарии "АрмияInform".

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Кто именно из офицеров запаса должен пройти срочную службу

Говорится об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящиеся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВСУ.

получили воинское звание офицерского состава и находящиеся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВСУ. Ответственность за организацию этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда должны появиться офицеры запаса и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей.

Эти офицеры должны соответствовать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров призовут на военную службу – на 18 месяцев. Представитель командования ВСУ уверяет, что служба будет проходить в небоевых частях ВСУ. Офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.

Через 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Вот если заключают контракт, то их могут привлечь к участию в ООС. После окончания 18-месячного срока службы их освобождают установленным порядком в запас,

– рассказал военный.

В то же время, полковник Волков не уверен, что офицеров запаса призовут именно 1 апреля, поскольку сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы главы Минобороны и начальника Генштаба.

По его словам, сейчас ни приказа не выдано, и не определены сроки, когда начинать их призыв, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военных уже происходит.

У кого есть право на отсрочку или освобождение от службы в армии?

Попасть под отсрочку могут граждане Украины при следующих обстоятельствах:

призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;

мужчины, имеющие двух и больше детей или беременную жену;

граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец)

студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;

призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;

священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи.



Кто получит отсрочку от армии / инфографика 24 канала

В 2019 году в армию призывали мужчин от 20 до 27 лет, у которых не было права на отсрочку, судимости и проблем со здоровьем. По результатам осеннего призыва в армию пошли 15 тысяч 200 мужчин.

Что грозит тем, кто уклонился от призыва?Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное.



Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.