"Призывы к массовым беспорядкам": Бабченко обнародовал важный документ ФСБ о своем "покушении"
Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого планировали российские спецслужбы, обнародовал ориентировку ФСБ относительно своей персоны.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.
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Так, в документе отмечается, что по "Бабченко была проведена проверка за нарушение закона по статье "призывы к массовым беспорядкам"".
"Отличается резко негативным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. С огромной радостью реагирует на любой трагический случай в России или смерть известного человека", – подчеркивается в ориентировке ФСБ на Бабченко.
Ориентировка ФСБ на Бабченко
В то же время сам журналист иронично отреагировал на вышеупомянутый документ.
"А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", – добавил Бабченко.
Напомним, согласно словам организатора убийства Бабченко Бориса Германа, цена за убийство журналиста составляла 40 тысяч долларов, поскольку жертва не имела большого веса.