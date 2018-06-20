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"Призывы к массовым беспорядкам": Бабченко обнародовал важный документ ФСБ о своем "покушении"

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Аркадий Бабченко обнародовал "ориентировку ФСБ" на себя
Аркадий Бабченко обнародовал "ориентировку ФСБ" на себя / AFP

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого планировали российские спецслужбы, обнародовал ориентировку ФСБ относительно своей персоны.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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Так, в документе отмечается, что по "Бабченко была проведена проверка за нарушение закона по статье "призывы к массовым беспорядкам"".

"Отличается резко негативным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. С огромной радостью реагирует на любой трагический случай в России или смерть известного человека", – подчеркивается в ориентировке ФСБ на Бабченко.

ФСБ, орієнтування, Бабченко, вбивство, Кримінал

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Ориентировка ФСБ на Бабченко

В то же время сам журналист иронично отреагировал на вышеупомянутый документ.

"А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", – добавил Бабченко.

Напомним, согласно словам организатора убийства Бабченко Бориса Германа, цена за убийство журналиста составляла 40 тысяч долларов, поскольку жертва не имела большого веса.

Теги: Новости Украины Новости России ФСБ Украина – Россия журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 канал
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