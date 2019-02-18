Прячут, как могут: оккупанты на Донбассе придумали еще один запрет для российских военных

Российские оккупационные силы запретили подчиненным пользоваться мобильными телефонами. Кроме того, военных на оккупированных территориях также ограничили в пользовании социальными сетями.

Так, они не могут публиковать фото в соцсетях, сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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Таким образом российское оккупационное командование пытается предотвратить утечку информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих в оккупированном Донецке и Луганске.

Им запрещено размещать любые фотографии, имеющие отношение к военной службе. Кроме того, так называемое высшее командование запрещает пользоваться мобильными телефонами на территориях воинских частей и во время несения службы.

Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцев направлять в так называемые органы государственной безопасности оккупантов,

– сообщают в Минобороны.

Кроме того, руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина проста – не могут справиться с хищениями и контрабандой.