14:48
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Прячут, как могут: оккупанты на Донбассе придумали еще один запрет для российских военных

      47 Читати новину українською
      Оккупанты запретили подчиненным пользоваться мобильными телефонами, – разведка
      Оккупанты запретили подчиненным пользоваться мобильными телефонами, – разведка / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные силы запретили подчиненным пользоваться мобильными телефонами. Кроме того, военных на оккупированных территориях также ограничили в пользовании социальными сетями.

      Так, они не могут публиковать фото в соцсетях, сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

      Читайте также: Мы должны там быть, – воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево

      Таким образом российское оккупационное командование пытается предотвратить утечку информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих в оккупированном Донецке и Луганске.

      Им запрещено размещать любые фотографии, имеющие отношение к военной службе. Кроме того, так называемое высшее командование запрещает пользоваться мобильными телефонами на территориях воинских частей и во время несения службы.

      Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцев направлять в так называемые органы государственной безопасности оккупантов,
      – сообщают в Минобороны.

      Кроме того, руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина проста – не могут справиться с хищениями и контрабандой.

      что удалось узнать украинской разведке:
       
      blog_ava
      Отказаться от "Северного потока-2", – вице-президент США сделал решительное заявление
      сегодня
      571
      Теги: Новости Украины Новости России Міністерство оборони України Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      сегодня , 14:46 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россию
      Станіслав Безушко 3
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      сегодня , 13:00 Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      Крістіна Бердинських 147
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сегодня , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 819
      Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      сегодня , 09:03 Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      Євгенія Мазур 3
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Сколько денег вывели из Украины в оффшоры за время независимости: потрясающая сумма
       1 апреля 2017 , 09:40
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      Китаянка провела краш-тест BMW прямо в автосалоне
       1 сентября 2018 , 19:51
      Звездный легионер Шахтера, надежда сборной Украины, дуэт из Динамо – все претенденты на звание лучшего в УПЛ в ноябре
       28 ноября 2018 , 13:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук