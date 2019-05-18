Прямая демократия в Украине по примеру Швейцарии: как это видят в команде Зеленского

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить в Украине систему народовластия по принципу "прямой демократии". Речь идет о справедливых и качественных референдумах, обязательном реагировании на Народные инициативы и реализации права "народного вето" на ключевые решения власти.

Прямая демократия

"Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия", – такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал эксперт из команды Владимира Зеленского, ответственный за реформу государственных институтов, Руслан Стефанчук.

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По его словам, члены команды Зеленского изучали опыт стран Скандинавии, Швейцарии, Канады, США. И из этого опыта стремились позаимствовать именно то, что позволит украинскому народу "почувствовать реальный контроль и власть в этом государстве".

Кто такой Руслан Стефанчук? 43 года, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. 18 апреля 2019 Владимир Зеленский в ток-шоу "Право на власть" назвал Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных институтов и ответственным за законопроектную работу.

Референдумы

Одним из таких заимствований должна стать система "справедливых, правильных и качественных референдумов".

Нам непонятно, почему референдум, который породил Украину как государство, после этого ни разу не использовали в интересах Украины,

– отметил Стефанчук.

Советник Зеленского также выразил сомнение в эффективности петиций, "которые подписывают по 25 тысяч, но которые никто не выполняет".



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Поэтому Стефанчук пообещал, что Зеленский реализует "подход по реагированию на все народные инициативы как на общегосударственном, так и на местном уровне".

Народное вето

Концептуально важным моментом Стефанчук назвал необходимость введения "системы отзыва" представителей власти.

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Говорится о том, что у людей должна быть "возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принятые решения". Это эксперт из команды Зеленского назвал "системой "народного вето".