В ведомстве заверили, что ситуацию осложняют горнодобывающие предприятия и карьеры. Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

К теме В Украине надвигается опасная пылевая буря из Сахары: чем она грозит

В Кривом Роге зафиксировали пылевую бурю

Малеваный пояснил, что 20 октября содержание пыли в воздухе составляло от 0,2 до почти 0,4 миллиграмма на метр кубический при норме – 0,15.:

отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы;

сильный ветер подымает верхний слой земли, что приводит к запылению воздуха на большой территории.

В воздух попадают опасные соединения, которые опасны для людей

В городе пыльная буря усиливается большим количеством горнодобывающих предприятий и карьеров.

В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей,

– пояснил Малеваный.

В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от последствий бури. В частности нужно:

уменьшить время передвижения по городу;

на улице защищать лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

включить увлажнители воздуха, делать влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей – иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Последние пылевые бури в Украине: что известно