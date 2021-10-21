Прямо посреди осени Кривой Рог накрыла пылевая буря
Источник:Государственная экологическая инспекция
В Кривом Роге заметили пылевую бурю, которая может быть опасной для людей. В частности 20 октября зафиксировали превышение норм пыли в воздухе.
В ведомстве заверили, что ситуацию осложняют горнодобывающие предприятия и карьеры. Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.
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В Кривом Роге зафиксировали пылевую бурю
Малеваный пояснил, что 20 октября содержание пыли в воздухе составляло от 0,2 до почти 0,4 миллиграмма на метр кубический при норме – 0,15.:
- отсутствие осадков вызывает пересушивание почвы;
- сильный ветер подымает верхний слой земли, что приводит к запылению воздуха на большой территории.
В воздух попадают опасные соединения, которые опасны для людей
В городе пыльная буря усиливается большим количеством горнодобывающих предприятий и карьеров.
В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей,
– пояснил Малеваный.
В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от последствий бури. В частности нужно:
- уменьшить время передвижения по городу;
- на улице защищать лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;
- включить увлажнители воздуха, делать влажную уборку несколько раз в день;
- для людей с заболеваниями дыхательных путей – иметь под рукой лекарства, ингаляторы.
Последние пылевые бури в Украине: что известно
- 21 – 22 июня в нескольких регионах Украины пронеслась пылевая буря. "Пылевое облако" протянулось от Запорожской области через Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую область до Киева и Черниговской области.
- 22 июня заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, что пылевая буря вероятнее всего "пришла" из региона Каспийского моря, то есть из Казахстана.
- В августе в Киеве и ближних городках также бушевала пылевая буря. Там поднялся шквальный ветер и началась сильная гроза. В столице ветер поднял в воздух песок и мусор.