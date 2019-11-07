Прямо во время движения у маршрутки отвалилось колесо во Львове
Во Львове на проспекте Черновола у маршрутного автобуса оторвалось колесо. Произошло это прямо во время движения.
Как пишет в фейсбуке депутат Львовского горсовета и голова общественного объединения "Варта 1" Игорь Зинкевич, инцидент произошел вечером 6 ноября, около 17:45.
Обратите внимание! Маршрутка сбила подростка на пешеходном переходе и не остановилась: шокирующее видео
Место ДТП – отрезок от железнодорожного моста на проспекте Черновола до перекрестка с улицей Химичной. В результате инцидента движение по проспекту усложнилось. На месте работала полиция.
Место, где у маршрутки отвалилось колесо: карта
Что касается вероятных причин, то это могли быть проблемы с рессорами у машины. Или кто-то пострадал, неизвестно.
Во Львове у маршрутки отвалилось колесо прямо во время движения: фото с места инцидента
К слову, недавно в Одесской области маршрутка с пассажирами погрязла в выбоине, которая образовалась на асфальтированной дороге. Заметим, что яма образовалась прямо тогда, когда автобус двигался по этому участку. Предварительно, из-за утечки в подземных коммуникациях.
Выбор редакции
-
"Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видеосегодня , 00:02
-
Мотоциклист бросил в автомобиль взрывчатку в Киеве: есть жертвы и пострадавшие – фото и видео6 ноября , 22:59
-
Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков6 ноября , 22:35