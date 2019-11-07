Прямо во время движения у маршрутки отвалилось колесо во Львове

Во Львове на проспекте Черновола у маршрутного автобуса оторвалось колесо. Произошло это прямо во время движения.

Как пишет в фейсбуке депутат Львовского горсовета и голова общественного объединения "Варта 1" Игорь Зинкевич, инцидент произошел вечером 6 ноября, около 17:45.

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Место ДТП – отрезок от железнодорожного моста на проспекте Черновола до перекрестка с улицей Химичной. В результате инцидента движение по проспекту усложнилось. На месте работала полиция.

Место, где у маршрутки отвалилось колесо: карта

Что касается вероятных причин, то это могли быть проблемы с рессорами у машины. Или кто-то пострадал, неизвестно.

Во Львове у маршрутки отвалилось колесо прямо во время движения: фото с места инцидента