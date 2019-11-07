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      Прямо во время движения у маршрутки отвалилось колесо во Львове

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      Во Львове прямо во время движения у маршрутки отвалилось колесо
      Во Львове прямо во время движения у маршрутки отвалилось колесо / Игорь Зинкевич

      Во Львове на проспекте Черновола у маршрутного автобуса оторвалось колесо. Произошло это прямо во время движения.

      Как пишет в фейсбуке депутат Львовского горсовета и голова общественного объединения "Варта 1" Игорь Зинкевич, инцидент произошел вечером 6 ноября, около 17:45.

      Обратите внимание! Маршрутка сбила подростка на пешеходном переходе и не остановилась: шокирующее видео

      Место ДТП – отрезок от железнодорожного моста на проспекте Черновола до перекрестка с улицей Химичной. В результате инцидента движение по проспекту усложнилось. На месте работала полиция. 

      Место, где у маршрутки отвалилось колесо: карта 

      Что касается вероятных причин, то это могли быть проблемы с рессорами у машины. Или кто-то пострадал, неизвестно.

      Во Львове у маршрутки отвалилось колесо прямо во время движения: фото с места инцидента 

      К слову, недавно в Одесской области маршрутка с пассажирами погрязла в выбоине, которая образовалась на асфальтированной дороге. Заметим, что яма образовалась прямо тогда, когда автобус двигался по этому участку. Предварительно, из-за утечки в подземных коммуникациях.

      blog_ava
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      6 ноября
      1949
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП Транспорт
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