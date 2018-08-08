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Прятали в скорой, чтобы народ не совершил самосуд: детали избиения женщины в Киеве

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Под Киевом двое мужчин жестоко избили женщину, которая попала под горячую руку за замечания прохожим. Она призвала не бросать пустые бутылки на улице. Нападающими оказались братья, один из которых – профессиональный спортсмен и тренер по боевым искусствам.

Жительница Петропавловской Борщаговки Елена рассказала, что ее чуть не убили возле своего же дома среди белого дня. Сейчас в больнице она проходит обследование после побоев.

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"Есть раны лица, перелом костей носа, но рентгенологически подтверждено, что без смещения. Поэтому в госпитализации она не нуждается", – сказал заведующий отделением оториноларингологии областной больницы Ярослав Шкоба.

В отличие от мамы, сын Елены Дионисий хорошо помнит, что произошло. По его словам, началось все с обычного замечания. Он попросил двух нетрезвых мужчин не бросать пустые бутылки возле их двора. В ответ услышал нецензурную брань.

Когда правоохранители задержали нападавших, у них резко ухудшилось самочувствие и они начали изображать из себя пострадавших, даже скорую вызывали,
– вспоминает Дионисий.

По словам мужа пострадавшей Анатолия Костенко, врачи вместо того, чтобы посадить в авто жену, посадили этих двух парней, пряча их в машине скорой, чтобы народ, который собрался, не совершил самосуд.

Обидчиками оказались братья Сандуляки. Юрий – профессиональный спортсмен и тренер подростков по тхэквондо. Своей вины в том что произошло наставник юных спортсменов не признает.

Это клевета. Никого из женщин я не трогал, нигде. Я тренер скольких детей. Вы представляете, как я иду и начинаю бить женщину? Вы посмотрите, что у нее даже синяков нет. Вам не кажется, что это подстава?
– прокомментировал Юрий Сандуляк.

Информация об избиении мгновенно разлетелась по соцсетям. Именно из них об инциденте узнали коллеги Юрия, но они также считают, что это ложь.

Я в жизни не поверю, что Сандуляк будет бить женщину. Мы обученные люди, если бы мы били ногами в лицо, то, поверьте, она бы там не сидела,
– заявила член Тренерского комитета Федерации тхэквондо Украины Виктория Гончарук.

Расследованием преступления занялась полиция. Сначала действия нападавших расценивали как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Сейчас изменили квалификацию статьи.

Представитель Нацполиции Киевской области Николай Жуович сказал, что это хулиганские действия совершенные группой лиц. Более тяжкое наказание предусмотрено по этой статье – до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 канал
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