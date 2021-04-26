У випуску "Про головне" за 26 квітня – Ілля Кива став кандидатом наук. Після гучного розголосу на захист зібралося чимало журналістів, однак всередину їх не впустили. YouTube заблокував трансляції медведчуківських телеканалів на території України. Мовиться про ZIK, "112 Україна", NewsOne.

Також у випуску: 35 років тому світ сколихнула трагедія планетарного масштабу. 26 квітня в Україні – День пам'яті про аварію на Чорнобильській АЕС.