У випуску "Про головне" за 9 квітня – Росія перейшла до відвертих погроз піти війною проти України, а бойовики почали зводити нові укріплення на лінії зіткнення. У медзакладах не вистачає місць для хворих на COVID-19, тому ліжка готують у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Також у випуску: Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке мало відбутися 9 квітня, скасували. Причиною стало те, що Володимир Зеленський досі перебуває на передовій на Донбасі.