У випуску "Про головне" за 13 травня – депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід щодо справи про державну зраду та замах на розтрату національних ресурсів в окупованому Криму. У Європі вже планують поїздки в інші країні, адже невдовзі там запровадять паспорти вакцинації.

Також у випуску: Володимир Зеленський не полишає надії зустрітись із Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Офісі Президента заявляють, що умови для цього наразі узгоджують, однак ніяких подробиць не розголошують.