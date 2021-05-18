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В будинку мера Києва Віталія Кличка провели обшуки. У Президента України Володимира Зеленського не має жодних законних прав відібрати повноваження в очільника столиці.
У випуску "Pro новини" за 18 травня – між Ізраїлем та Палестиною відбувається загострення конфлікту, який відбувається вже понад пів століття. У Верховній Раді звільнили Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.
Источник:24 канал
В будинку мера Києва Віталія Кличка провели обшуки. У Президента України Володимира Зеленського не має жодних законних прав відібрати повноваження в очільника столиці.