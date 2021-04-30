У випуску "Pro новини" за 30 квітня – президент Росії Володимир Путін не поспішає, як обіцяв, відводити війська від кордонів України. Експерти заявляють, що із настанням тепла та травневих канікул третя хвиля епідемії COVID-19 піде на спад.

Також у випуску: Адепти "русского мира" в тимчасово окупованому Донбасі розчаровані. Адже вони чекали, що їх заберуть хоча б на сьомий рік окупації. Проте Путін не поспішає це робити і спростовує причетність Росії війни, яка триває на Сході України.