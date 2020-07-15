В выпуске программы "Pro новости" за 15 июля – на границе Армении с Азербайджаном уже третий день не стихает огонь. В вооруженном конфликте с обеих сторон погибли уже 16 военных. Гостиницу "Днепр" в Киеве продали на аукционе за 1,1 миллиарда гривен. Новым владельцем стало ООО "Смартленд".

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Верховна Рада призначила дату місцевих виборів в Україні, щоправда, із другої спроби. Голосування відбудеться 25 жовтня. Освітяни та профільне міністерство не виключають, що через пандемію дистанційне навчання повернеться вже з вересня. За 5 років Україна виплатила українським позивачам Європейського суду з прав людини понад мільярд гривень.