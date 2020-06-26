В выпуске "Pro новости" за 26 июня – мэр Кличко намекает на возвращение карантинных запретов. Он говорит об этом пока осторожно, вероятно, давая возможность морально подготовиться. Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться на Херсонщину. Военные могут захватить плотину на севере области, чтобы "позволить воде вернуться в Крым".

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Как олигарх Ринат Ахметов наживается на энергетике.