В выпуске программы "Pro новости" за 15 июня-Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его отправили на 60 суток под круглосуточный домашний арест. За последние сутки в Украине подтвердили 656 новых случаев заболевания COVID-19. На выходных же вообще зафиксировали антирекорд с начала пандемии – 753 новых больных.

Также в выпуске программы "Pro новости" на 24 канале: В Украине возобновляется международное авиасообщение: можно летать в Албанию, США и Великобританию. На днях воздушное пространство откроют Турция, Кипр, Грузия, Черногория. Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска семьи Суркисов против "Приватбанка". Все предыдущие инстанции принимали решения в пользу олигархов. Антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы. И даже обязал конфисковать часть его имущества.