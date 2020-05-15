Pro новости: Ситуация с транспортом в Киеве. Скандал с суррогатным материнством
В выпуске программы "Pro новости" за 15 мая – в первую неделю ослабления карантина Киев стал в пробках. Ведь, несмотря на частичную отмену ограничений, общественный транспорт не заработал, а цены на такси повысились почти втрое. 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев, удерживают в киевской гостинице из-за карантина. На днях в сети появилось видео с малышами.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
По состоянию на 15 мая в Украине зарегистрировали 17 330 случаев заражения COVID-19.
На Волыни в психбольнице зафиксировали 16 инфицированных коронавирусной инфекцией.
В детском доме-интернате Киева за сутки коронавирус обнаружили у 81 человека.
Кличко пришел с инспекцией в столичный метрополитен, чтобы проверить все ли готово к посетителям.
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