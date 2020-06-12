В выпуске программы "Pro новости" 12 июня – количество новых случаев COVID-19 в Украине значительно увеличилось. Во власти говорят, что из-за увеличения больных нужно возвращать более жесткий карантин. Во Львове снова активизировались рейдеры: под прицелом оказались два городских рынка – "Винниковский" и "Пидзамче". Их незаконно передали в частную собственность.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: У жены Владимира Зеленской подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас первая леди чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у нее бессимптомно.