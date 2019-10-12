Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол

О переходе из "Народного фронта" в "ЕС", отношении к Арсену Авакову, "пользе" кнопкодавства и скандалах – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Татьяна Черновол.

О политике и журналистике

Меня давно интересует один вопрос: не раздражает, когда вас называют Чорновил вместо Чорновол?

Я очень долгое время была на самом деле Чорновил. Потому что Чорновил это, конечно, более украинский вариант. Чорновол – это произошло из-за русификации Украины. Моя фамилия родом из Черкасской области. Я оставила ту фамилию, которая мне досталась от отца.

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Когда начала работать журналистом, меня просто без моего ведома подписывала как Чорновил. Постоянно так называли. Но когда я пошла на выборы, в 2012 году я баллотировались, пришлось давать свое официальную фамилию Чорновол. Было очень много критики, что я поменяла фамилию и русифицировала ее. То есть наоборот даже.

Я спрашиваю потому, что может людям видится какая-то ассоциация между вами и Вячеславом Чорновилом и соответственно Тарасом Чорновилом.

С Вячеславом Чорновилом у меня на самом деле всегда была внутренняя ассоциация. Потому что для меня он был образцом, авторитетом. Человеком, который боролся за независимость страны. Когда я начала работать журналистом, я ему звонила и он, когда слышал мою фамилию, всегда говорил: "Доченька звонит". Тогда не было мобильных телефонов, в приемную звонила. Он всегда подходил к телефону, это было очень приятно.

При этом Вячеслав Чорновил был политиком, а вы уже неоднократно говорили о том, что вы не политик.

Я говорила, что я не политик, не в том контексте, который Вы имеете в виду. Вячеслав Чорновил тоже был политиком в таком же контексте. Он считал, что он государственный деятель. И я говорила, что я не политик, а государственный деятель больше. Я к этому склоняюсь.

Почему? В чем разница для Вас?

Потому что для политика, если Вы даже почитаете учебники, это борьба за власть. Это то, к чему политика тянется. Это цель. А у меня главное это государственные интересы. Ну, возможно, это еще и потому, что у нас государство, скажем, как государство еще не стабилизировано. Мы ее рискуем постоянно потерять. Поэтому я не совсем политик.

Не борьба за власть – окей. Но вы, начиная с 2012 года, баллотируетесь в Верховную Раду. Баллотирование, участие в выборах – это и есть борьба за власть.

Конечно, есть. Но это не центр моих интересов. Центр моих интересов – это борьба за государственные интересы. Вы можете даже заметить, что последние 5 лет я очень часто шла против публичной мысли. И как раз аргументировала это тем, что мне главнее государственные интересы. Я даже готова терять рейтинг, терять популярность, а это является основой борьбы за власть. Поэтому для меня это важно. Кстати, меня на самом деле ловить на этих понятиях не надо.

Я не пытаюсь Вас подловить. Я пытаюсь понять, в чем для Вас разница.

Я никогда не прикрывалась чем-то другим. Я всегда стояла на той позиции, чтобы не было никаких двойных стандартов. Например, вот Вы вспоминаете, что я баллотировалась. А Вы заметьте, я не называлась, например, журналистом. У нас много журналистов, которые потом стали политиками ...

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В 2012 году на сайте ЦИК у вас было указано, что ваше место работы – это "Левый берег", журналист.

Это мое официальное место работы было, да. Но посмотрите мои заявления. Когда я залезала через забор в Межгорье, я отрицала, что это была журналистская деятельность. Я говорила, что это была политическая.

Это правда. Но на выборах было указано, что вы журналист.

Ну так я трудоустроена была в журналистском издании, что я могла написать. Но публично я всегда заявляла о политике, чтобы не было никаких двойных стандартов. То есть, если я журналист, я должна подавать различные точки зрения в одном материале. Если я сейчас говорю, что я революционер, я просто использую, например, свои публикации как средство борьбы – я тогда так и говорила, я за это отвечала и так делала – я революционер.

Я хочу понять, что это значит. Это означает, что ваши публикации не соответствуют журналистским стандартам? Какие именно тогда?

Да, не соответствовали они. Я публично заявляла: публикации после 2010 года – это не журналистские публикации. Это мое оружие борьбы с режимом Януковича как революционера. Я всегда говорила, что я революционер. Я на Майдане не ходила с бейджиком журналиста, понимаете.

То есть вас не интересуют какие-то стандарты? Сбалансированность, достоверность?

Нет. Я не прикрываюсь чем-то. У нас очень многие, если Вы вспомните Майдан, были политиками на самом деле, а прикрывались бейджиками журналистов. Я этого никогда не делала. Вот сейчас, например, я не стала народным депутатом. Я не буду говорить, что я стану журналистом, общественным активистом или даже политологом. Нет, я буду политиком. Сейчас я снова продолжаю быть политиком. Это значит, что я буду стоять на определенном своем мнении, идеологической позиции, которая у меня всегда очень четкая. И не буду говорить, что это позиция, это потому что я взяла какие-то точки зрения, между собой свела и с стороны смотрю. Нет, я нахожусь внутри. И говорю то, что считаю правильным с точки зрения своих идеологических постулатов.



Даниил Мокрик и Татьяна Чорновол

Давайте вернемся к тому, что вы сказали, что Ваши нынешние тексты являются политическими, а не журналистскими. Почему? Чем они отличаются? Какие журналистские стандарты вы тогда отвергаете?

Смотрите, стандарты журналистские: если ты берешь любую тему, подай все точки зрения. Я не собираюсь подавать все точки зрения. Я собираюсь подавать свою точку зрения, идеологическую.

То есть материал не сбалансирован?

Вы говорите как для журналиста. Я не журналист.

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Вы этот стандарт баланса для себя не используете?

Конечно. Если я стою на определенных идеологических принципах, если это государственность Украины. Простите, я не буду подавать антигосударственную позицию или путинскую позицию. У меня есть определенные идеологические принципы, на которых я стою и не буду подавать другую точку зрения в своих материалах.

Почему ушла из "Народного фронта" и вступила в "ЕС"

О политике. Вы сказали, что у Вас стабильная идеология. На выборах в 2014 году Вы прошли в парламент вторым номером в списке "Народного фронта". Вы были членом "Народного фронта". И все время провели в этой фракции. На выборах в 2019 году вы шли от "Европейской солидарности" и как беспартийная. Почему?

На тот момент мы все "народнофронтовики", написали соответствующее заявление о выходе из партии. Но если говорить системно, мы же не будем вдаваться в технические детали, я была в единой коалиции. "Народного фронта" и БПП. Она занимала определенную идеологическую нишу. В этой идеологической нише дальше пошла на выборы "Европейская солидарность", я пошла с ней. На тех же идеологических постулатах.

Почему Вы не вступили в партию тогда? Вы шли как беспартийная.

Шла как беспартийная. Вступила в партию где-то в тех же днях. То есть подавала документы как беспартийная, затем вступила в партию. Сейчас я являюсь членом "ЕС".

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Почему было решение выйти из "Народного фронта"?

Для меня самым главным являются не технические детали, а занимать какую-то идеологическую нишу. Сейчас ее занимает "Европейская Солидарность". "Народный фронт" отказался от борьбы.

А вышли из "Народного фронта" почему?

Потому что "Европейская Солидарность" заняла эту идеологическую нишу. "Народний фронт" отказался от борьбы.

И поэтому вы вышли из партии? Ну партия же существует?

М?

Партия существует?

Ну, я же вам объяснила, почему я вышла из партии.

Вы могли оставаться в партии и идти на выборы от "ЕС" в той же идеологической нише.

Это неправильно, это неправильно. Не надо, опять же, сидеть на двух стульях. Есть определенная идеологическая ниша, в которую какая-то партия включилась бороться. А другая немножко отошла в сторону, переждать момент. Я пошла с теми, кто остался бороться.

Кто вам предложил идти в список "ЕС"?

Это было мной принято решение, озвученное на фракции "Народного фронта". И дальше оно все как-то закрутилось.

Из "ЕС" вам предложил это?

Решение принял Порошенко.

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То есть он вам предложил: Татьяна, иди с нами?

Да. Активное участие еще в этом принимала Ирина Геращенко, если вам интересно.

Конечно же, что мне интересно. Я хочу понять, как формируется избирательный список.

Знаете, я очень идеологический человек. Я борец. Именно в таких людях они были заинтересованы.

Но при этом всем вы, скажем, очень активно высказывались в поддержку Арсения Яценюка, были советником Арсена Авакова. То есть эти люди вам дальше близки?

Я очень, на самом деле, поддерживала очень много вещей, которые делал Арсений Яценюк. Я на самом деле считаю, что он спас страну в очень сложной экономической финансовой ситуации. Я была свидетелем, как он боролся с мегакоррупционными схемами. На самом деле, во многих вещах я его поддерживала и буду поддерживать. Но опять же, мы никогда не были как-то особенно близки, не работали какой-то одной близкой командой.

Да ну. Вы его очень поддерживали, вербально.

Поддерживала. На самом деле, я его и дальше буду поддерживать, если он будет заниматься какими-то вещами, которые будут в интересах страны.

Про Арсена Авакова

Арсен Аваков?

С Арсеном Аваковым мы сейчас идеологически разошлись.

В чем?

В том, что он сейчас работает в команде Зеленского. Я считаю, что не команда Зеленского, а вообще та система, которую они строят в Украине – глубоко ущербна. Она не может не рухнуть. Это очень огромная опасность. Такие как Аваков и, в принципе, другие, с которыми я определенным образом работала в одной команде, которые сейчас перешли к Зеленскому – они сейчас считают, что этим новым надо дать шанс. И мы увидим, что вдруг у них получится работать на страну. Я считаю, что ущербная система Зеленского на страну работать не может. И чем скорее начать с ним бороться – тем лучше. Сейчас не может никаким образом ущербная система работать на пользу.

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Этот вопрос союзников, а не идеологии. В чем изменилась идеология Авакова?

Вы неправильно ставите вопрос.

Ну уж как умею.

Есть разные люди и разные ценности. Для меня не существует на самом деле каких-то личностей. Для меня существует государственный интерес. Я очень идеологический человек. Вы посмотрите на всю мою историю – с детства. Я очень заточена внутренне на борьбу за Украину.

Вы только что сказали, что вы с Арсеном Аваковым идеологически разошлись.

Разошлись, да.



Арсен Аваков

В чем изменилась идеология Авакова по сравнению с тем, что было?

Я же вам говорю.

Вы говорите о союзниках. А я спрашиваю конкретно про Авакова. Идеологически изменился почему?

Ситуация какая. Для меня важно, чтобы это государство было и чтобы оно было успешным. Арсен Аваков считает, что новая команда, которая пришла к власти, возможно, будет способствовать тому, что такое государство будет и будет успешным. А я считаю, что эта система глубоко ущербна, и она только потянет нашу страну на дно. И не надо давать им сейчас никакого времени. Сейчас надо начинать бороться. Потому что если сейчас упустить время, то дальше уже будет некому бороться. Понимаете, в чем мы разошлись?

Приблизительно. Для меня этот вопрос все-таки участия в какой-то команде.

Ну вы так думаете.

Я хочу понять, что Арсен Аваков сейчас именно как министр внутренних дел делает такого, что не соответствует вашей идеологии, собственно, в сфере своей профессиональной деятельности.

Смотрите, опять же, если вы посмотрите на мои предыдущие публикации, политические заявления, всю мою деятельность, на все вещи, которые пишут мне блогеры – вы заметите, что я всегда почему-то много беру на себя. То есть, например, идет какой-то негатив в стране – и как я начинаю за это волноваться и начинаю говорить "да, это я виновата" или "не я виновата". Я действительно беру слишком много на себя.

Окей. А при чем здесь Аваков?

А так как Аваков сейчас работает в команде, которая, я так сейчас считаю, будет уничтожать страну. Понимаете?

Окей. Хорошо.

Дело не в Авакове. Дело в том, что он оказался не с той стороны линии фронта. Я считаю, с той стороны линии фронта, которая не будет работать на страну.

Ладно, я не скажу, что вы ответили на мой вопрос, но вы сказали, что хотели.

Можно ремарку. Меня один человек назвал, как мне кажется, очень точно – "Таня – девочка с голубыми волосами". Типа Мальвина. Действительно – мой подход очень отличается от подхода очень многих. Я кроме того, что идеологическая, я живу для себя в отдельном мире – в идеальном мире. Если я работала, например, журналистом – ну вот вы нигде не услышите, не увидите, не получите какой-либо информации, что я у кого-то брала средства, делала какие-то заказные материалы, участвовала в какой-то политической кампании. Вот для меня был идеальный такой журналистский мир, и я действительно не видела грязи в журналистской профессии. Когда я работала политиком – я тоже самое. Но вы понимаете, те вещи, которыми я занималась, что в журналистике, что в политике – в них на самом деле очень много грязи. И очень часто даже успехи достигаются грязными методами.

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Но я вот всю свою энергию как-то вкладывала в то, чтобы оставаться отдельно в этом идеально мире, чтобы быть, что называется – чистыми. И, в принципе, знаете – настолько я много отдавала, что мне удавалось иногда мир прогибать, что называется, под себя. Поэтому у меня совсем другой подход. На самом деле, я очень много на чем теряю. Но я предпочитаю лучше оставаться в своем идеальном мире.

Окей. Я не совсем понимаю, при чем здесь Аваков. Но вот раз вы уже сказали ...

Аваков вне моего идеального мира, понимаете.

О скандалах

Ладно. Вот мы читали комментарии, которые оставляют. Их трудно было отобрать. Потому что много комментариев откровенно хамские. Но из всего, что я перелопатил, я понял, что вообще очень много людей считает вас скандалисткой.

Вот мне всегда интересно, знаете ли. Я когда с кем-то разговариваю – мне тоже так говорят – я всегда спрашиваю, а почему. Что было поводом для этого. Потому что я часто шла против течения? То есть скандалов уже не было как таковых.

Методы этого хождения против течения.

Понимаете, я использую те методы – одна в поле воин – в тех вещах, которыми я занималась. И использовала бы что угодно, чтоб как-то продвинуть дело.

Да. Но есть методы, которые являются законными, а есть методы, которые являются незаконными. В конце концов, помните, в 2016 году была история с машиной. Когда вы сели в чужую машину из-за того, что этот автомобиль ездил. Он критиковал, в первую очередь, Сергея Пашинского ...

Он не критиковал.

Как бы это ни было, это был чужой автомобиль.

Он не критиковал, он поливал грязью.

Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?

Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкой телесной травмы. А все из-за ссоры в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу напавшему на него.

Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.



В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

Видео: Черновол заблокировала автомобиль с громкоговорителем, который критиковал Пашинского

Но это чужой автомобиль.

Подождите. Я перед этим вам объяснила, что я человек, который живет в идеальном мире. Для меня за страну можно умереть, за друга можно пожертвовать своей репутацией, прикрыть...

Но не врываться в чужую собственность.

Дальше, я за свои вещи готова отвечать. Чем я отличаюсь от очень многих, тоже делающих подобное и очень много и очень по-хамски.

Кто, например?

Я не буду сейчас говорить. Зачем мы будем о ком-то говорить.

Ну раз вы говорите, что есть еще кто-то, кто так делает, мне интересно – кто.

Смотрите – много кто так делает. Но я за свои вещи кстати готова отвечать. То есть, если я нарушила этот закон, давайте там возбудим уголовное дело за это, рассмотрим все обстоятельства. Опять же, вы заметьте, когда вы упоминали, когда я залезала через забор в Межигорье – я тоже это комментировала. Да, я нарушаю закон. Но я это делаю для чего-то. Когда это было Межигорье – я делала это для того, чтобы показать людям, что никакие заборы не защищают Януковича.

Видео: Чорновол проникла в Межгорье

А в автомобиль для чего?

Послушайте, это все из одной оперы.

Нет.

Почему?

Потому что, в чем смысл залезть к диктатору на территорию – я понимаю. А в чем смысл залезть к какому-то там неизвестному человеку в автомобиль и там сидеть и отказываться оттуда выйти – я не понимаю.

Еще раз объясню. Это все из-за моей идеологической сути. Я готова сесть на несколько дней по административке, перелезть через забор, и устроив политическую акцию – потому что я считаю, что это нужно государству. Так же я готова понести какую-либо ответственность, прикрыв друга от пули – тем более, что эта пуля от негодяя. Это одно и тоже.

О кнопкодавстве

Была история в 2015 году, когда вас поймали на кнопкодавстве и вы тогда дали комментарий "112".



Видео: Черновол на "112"

Вы тогда сказали, что это была частично провокация. Зачем в политике заниматься провокацией?

Именно поэтому, я считаю, меня называют скандалисткой. Очень часто каких-то успехов я достигала именно такими провокациями. Потому что не было для одного человека, если он "один в поле воин" каких-то других методов. Вы сейчас вспоминаете кнопкодавство, а вы вспомните дело Онищенко в этом контексте. Смотрите, на самом деле дело Онищенко было очень тяжелым ...

Поговорим о кнопкодавстве.

Хорошо, тогда не говорите о провокации. Говорите конкретно о кнопкодавстве.

Вы сами сказали, что это провокация.

Я говорю, что это мои методы. Дело Онищенко тоже мне удалось создать благодаря провокациям, когда ворвалась в его офис и провела незаконный обыск, изъяла документы, которые свидетельствуют, что он является владельцем конкретных фирм. С чего началось дело Онищенко? С такой провокации. Да, это мой метод, который в таких ситуациях, когда я загнана в угол беззаконием, могу действовать следующим образом. Если же говорить о кнопкодавстве – это личное дело. Очень много нужных законов Верховной Рады предыдущего созыва, к сожалению, были приняты именно из-за небольшого процента кнопкодавства. В действующей Раде кнопкодавства не будет. Но вы увидите, что это еще большее зло. Вся жизнь – это не выбор между хорошим и плохим, это выбор между меньшим злом и большим злом.

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Да, но есть предел законности.

Если говорить о пределе, вы сами прекрасно видите, что для меня эта граница очень серьезная. То, что вы говорите – это невинные вещи. И вы мне закидываете невинные вещи. К слову, кнопкодавство за закон о таможенном режиме для ввоза электромобилей. Что плохой закон?

Нет, нормальный.

Ну так что? Давайте говорить о результатах, а не о формуле.

Где тогда граница? До какой черты для вас закон является обязательным?

Границы у каждого человека очень тяжелые. Есть какие-то собственные интересы, или семьи, или родственные. Для меня самое главное – это государственный интерес. Я очень много жертвовала своим личным, семейным интересом ради государственного. Это вы видите на примере моей деятельности. Это для меня правда. Вы никогда не сможете обвинить меня в том, что я игнорировала государственный интерес.

Я так не говорю. Я хочу понять, где для вас предел закона. Потому что вы последние пять лет работали в Верховной Раде голосовали за законы, вы были законодателем. И тут оказывается, что для вас есть законы, которые можно нарушать, а какие-то – нельзя. Для меня это не сходится.

У Вас это может не сходиться, если вы не смотрите на то, что происходит системно. Ситуация была следующая: в Раде очень много законов, особенно это касается, к сожалению, хороших законов, принимались кнопкодавством. И вообще в кнопкодавстве не было никакого такого зла. Потому что это не значит, что я подбежала к партии, например, в "Оппоблок" и голосовала вместо "оппоблоковца". Смотрите, как происходило принятие определенного решения в Раде. Есть заседание фракции и на нем никогда не было такого, чтобы кто-то встал и сказал: "Государственный интерес такой-то, но наш – другой. Поддержим наш политический интерес".

Так даже в "Оппоблоке" не говорят.

Я не знаю, я не была в "Оппоблоке", но если бы записи заседания фракции "Народный фронт" попали в интернет, то я на самом деле очень этого хотела. У народа просто бы открылись глаза, какая там была риторика, и по каким подходам поднималось решение – голосовать или нет. Потому что они были очень государственными.

Но смотрите, например, фракция принимает решение голосовать, но во фракции есть группа лиц, которая хочет, чтобы был принят другой законопроект. Какие были варианты? Не прийти на заседание Верховной Рады. Вроде и не против фракции, а законопроект не принимается. Я не говорю, что это про "Народный фронт", я говорю в целом. То есть был такой способ действия – не приходить. Не потому что ты пришел, а потому что ты – против. И просто не голосовать. К сожалению, такая ситуация касалась важных законопроектов.

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Кнопкодавство очень часто вытягивало именно хорошие законопроекты, а не плохие. И здесь вопрос: "Как найти золотую середину?". Я готова за это отвечать, но я все равно буду голосовать, чтобы хороший законопроект прошел. Я очень жалею, что законопроект о единой базе потребителей газа, не прошел. Это основа прозрачности газового рынка и платежей, а также основа борьбы с Фирташем. Он не прошел. Почему он не прошел? Потому Ляшко, который везде заявлял, что он – его, вдруг начал вытягивать карточки, вставлять карточки. Одного голоса не хватило ... И поверьте, я готова была за него хоть сто раз кнопкодавить. Правду говорю. Настолько важно было это принять. Но в тех условиях кнопкодавство играло положительную роль. Сейчас кнопкодавства не будет, но вы увидите, что и Верховной Рады не будет, и балансов не будет.

Где граница недопустимости для вас?

В каждой ситуации по-разному. Например, есть грань недопустимости лишать человека жизни, но если ты попадаешь на фронт против врага ...

Это война. Это другое.

Нет, вот вы спрашиваете, где грань. В каждой ситуации она разная. Главное – это то, на каких постулатах ты стоишь. Всегда трудно принимать эти решения, но для меня самое важное – это результат в государственных интересах.

Так, как вы их видите, то есть субъективно.

Да, это правда. Конечно, вы можете говорить, что это – слабое место. Но это слабое место каждого человека. Но честнее иногда стоять на таких принципах и заявлять прямо, что я действительно делаю, и даже перехожу какую-то черту, потому что я вижу конкретный результат. И это гораздо честнее, чем валить хорошие вещи, принимая средства, и прикрываться тем, что ты борешься с кнопкодавством.

Я хочу понять насколько у вас присутствует критичность. Если окажется, что вы никогда не ошибались в своей оценке, что такое государственный интерес ...

Ой, критичность у меня очень большая. Вот сейчас я вам заявила, что считаю, что эта власть не принесет успеха для страны, я считаю, что она глубоко ущербна. И когда в начале ты так заявляешь, то конечно, что ты очень рискуешь быть неправым. Это к примеру.

Но знаете, у меня на самом деле хорошая интуиция. Вы может заметить, что в свое время я сделала себе карьеру на журналистских расследованиях. Они не были "сливами". Они были интуицией.

То есть вы политик-интуит?

Да, у меня действительно работает интуиция. Чтобы вы понимали в 2012 году, когда я шла на выборы в округе. Я говорила людям, что я иду в Раду, чтобы поднять Майдан. Не для того, чтобы свергнуть коррупционный или авторитарный режим Януковича. Я говорила, люди, если мы не успеем поднять Майдан, то Янукович забьет Украину под Россию. Это будет бескровное слияние. Нам надо перехватить власть, чтобы российские войска встретили уже государственной армией. Смотрите, как я была права.

Про Сергея Пашинского

Вы рассказываете о том, что вы не ошиблись, но я вас спрашивал помните ли вы какие-то свои ошибки. Если нет, то это странно. Вы упомянули о выборах 2012 года. В одном из интервью вас спросили, кто тогда финансировал больше всего всю вашу предвыборную кампанию. Вы ответили, что спросите того человека, можно ли об этом говорить. Так все же расскажете?

Я спросила. Он сказал, что это было бы плохо, потому что это может иметь для него какие-то последствия, потому что я известный человек с известной позицией и он боится, что за это ему будут мстить. Но я хочу заверить, что с этим человеком последний раз я виделась в 2012 году. На самом деле, что интересно, у меня с ним не было политических проектов.

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Вы помните, какая это была сумма?

Нет, я не могу этого говорить.

Среди людей, которые вам тогда помогли, вы назвали Сергея Пашинского. О вашем союз политическом сейчас идет речь. Так вы разошлись политически или нет?

Примечание: Интервью было записать еще до ареста Сергея Пашинского

Да. Можно сказать, что мы разошлись, потому что Пашинский считает, что этой власти можно дать шанс. А я считаю, что нельзя.

То есть у вас была какая-то ссора по этому поводу?

Опять же, что нас объединяло? Общие идеологические основы. Потому что у меня был государственный интерес. У него был государственный интерес. Был столь долгое время, когда вскрывалось, что кто-то что-то сделал и это надо как-то остановить, я могла прийти только к нему, потому что он меня поймет. Что это нарушает какой-то государственный баланс и работает против государства Украина.

А сейчас мы идеологически разошлись, потому что он считает, что этой власти можно дать шанс, а я считаю, что она уже начала уничтожение Украины. И с ней уже надо бороться.

То есть Пашинский работает на уничтожение Украины?

Нет. Он дал этой власти шанс. Он не в этой власти, он вообще в стороне.



Татьяна Чорновол и Сергей Пашинский

Вы когда-то говорили, что Пашинский является большим политиком, великим человеком и великим государственным деятелем. Вы придерживаете дальше этой мысли?

Конечно, придерживаюсь.

Почему?

Потому что я говорила, что он стоял на определенных идеологических принципах.

Вы говорите сами, что стоял.

Сейчас он отстранен от власти полностью. Но какое это имеет значение? На каких принципах он стоит?

Как какое? Вы сказали, что вы с ним идеологически разошлись

Идеологически разошлись на том, что он дает этой власти шанс, а я хочу с ней бороться. Понимаете?

Но он все равно остается большим политиком и человеком?

Он нет. Не он сейчас большой политик, а я.

Он государственным деятелем остается ...

Как? Чтобы быть государственным деятелем, надо иметь какое-то применение возможностей государственного деятеля.

Какое-то влияние личное сохраняет человек.

На кого? На Портнова?

Сейчас не только Портнов в украинской политике.

Профессиональный – Портнов. А все остальные непрофессиональные, можно не обращать внимания.

Аваков ...

Я не знаю место его в этой команде. И не знаю, насколько он там сейчас государственный деятель или не государственный деятель.

Про Восток и войну

Вы в 2018 году прошли военную подготовку. Вы говорили о том, что когда закончится ваша политическая карьера, то вы вполне возможно пойдете в армию, возможно на Восток. Почему вы еще не там?

Я об этом сейчас очень много думала. Есть три ситуации, почему у меня сейчас это откладывается. Я не говорю, что я на этом поставила крест или не собираюсь этого делать. Откладывается, потому что:

Сейчас такая ситуация на фронте военная. На самом деле, я тогда еще говорила, я говорила, что мне важно быть на фронте во время эскалации конфликта. То есть быть во время эскалации конфликта.

То есть если не начнется горячая фаза, то вам там делать нечего?

Не то, что нечего. У меня же двое детей и у них нет отца. Пока нет "горячей фазы", как вы сказали, просто там где-то сидеть и оставлять здесь детей на маму – немного неправильно. Это первое, что меня сейчас останавливает.

А второе, что сейчас останавливает, я действительно вижу, что эта власть падает в авторитаризм. В узурпацию власти просто падает. Летит быстро. Все механизмы есть. Как быстро у нас окажется, что у нас режим Януковича был на самом деле демократичным по сравнению с тем, что будет? Я думаю, что это будет очень быстро. Поэтому надо заложить какие-то основы борьбы.

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Какие?

Простые.

Сейчас вы не являетесь лицом, не является политиком в практическом смысле

Задекларировать свое место пребывания в нынешней политической карте. Мое пребывание глубо оппозиционное. Резко оппозиционное. Радикально оппозиционное. Мне надо это сейчас задекларировать.

Пока я еще могу обращаться к людям. Пока я еще могу что-то говорить. Пока я еще могу раскрыть глаза на некоторые процессы, которые уже видно. Потому совсем скоро никто в этой стране не сможет говорить. У нас не будет коррупции в этой стране, потому что о ней никто не сможет говорить. Она-то будет, но никто о ней не будет знать.

Вы с одной стороны говорите, что об этом никто не сможет говорить, а с другой – все помнят ваш законопроект 6688

Слушайте, тот мой законопроект по сравнению с тем, что вынесла Верховная Рада. Вы будете о нем вспоминать? Какие вы смешные.

Буду вспоминать, потому что это ваша инициатива была, которая не идет в русле свободы слова и свободы частной жизни.

По сравнению с тем, что сейчас заъявлено в тех законопроектах, мой законопроект – детские игрушки.

Да, но вы играли в эти игры. Вы создавали почву для вещей, которые происходят сейчас...

Нет-нет. Я создавала только систему борьбы с киберпреступностью.

Какую? С тем, что вы фактически предлагали убить приватность в интернете?

Какую приватность? В этом законопроекте на что больше всего напирали – это блокада любого сайта.

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Без решения суда на 48 часов. Там была полная деаномизация пользователей в интернете, запрет шифровать трафик соединения. Вот что там было ...

Я подписала этот законопроект, я предлагала его принять. В тех условиях, как Портников сказал, анархичной демократии, которая у нас была, он на самом деле ничем не угрожал. Киберпреступность у нас она просто процветала и свобода лжи у нас была просто сумасшедшая. Но смотрите, этот законпроект не принят, но сколько сайтов начали блокировать сейчас. Но до периода Зеленского не блокировали.

Какие сайты заблокировали?

Заходите в интернет, находите критику на Зеленского, открываете и в вас будет плашечка.

Какой конкретно сайт заблокировали?

Я не помню, но я очень много таких находила.

Больше – смотрите в видео.