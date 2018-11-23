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      Артем Овдиенко

      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів

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      Депутати провели "чистку" держбюджету
      Депутати провели "чистку" держбюджету

      Верховна Рада України підтримала закон про державний бюджет-2019.

      Пам'ятаєте, колись в Україні була така собі "Партія зелених"? Вони декларувала вельми шляхетну ідеологію своєї політсили – захист екології. Тема була досить популярною тоді в Європі. Екологічні активісти (на кшталт Greenpeace) дійсно мали чималий вплив і на уряди своїх країн, і на промисловців. Тому і в Україні спробували реалізувати такий рецепт створення успішної політичної сили – "Партію зелених". У парламент вона потрапила, але надалі сподівання її творців не виправдалися – українці до екології тоді були байдужі. Та й законодавство в нас до порушників екологічних стандартів лояльне, тому тероризувати промисловців, щоб клянчити в нас гроші на "партійну діяльність" у "зелених" не вийшло.

      Потенційно – ідея цієї партії, і екологічні проблеми, і гроші, які крутяться в цій царині – потенційно спроможні дати "Партії зелених" чималі дивіденди. Певен, що незабаром політичні рухи українських екологів й поборників чистого довкілля знову з'являться в Україні. Звісно, справжня мета їхнього існування буде дуже далекою від того, що вони декларуватимуть і від тих лозунгів, з якими вони йтимуть на вибори.

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      До чого веду. Принцип декларувати одне, а на меті мати зовсім інше, прикриваючись шляхетною метою, в Україні всюди розповсюджений.

      Наприкладу, виділили збитковій державній "Укрпошті" півмільярда дотацій. Мета шляхетна: гроші дали на зарплату поштарям, які розносять людям пенсії. Але можновладці чомусь замовчують той факт, що перші десять топ-керівників збиткової "Укрпошти" отримують мало не таку ж зарплату, як і решта працівників акціонерного товариства. Отже, в поштаря ставка 3 тисяч гривень, а в керівника мало не мільйон гривень на місяць. Отже, ті півмільярда, виділені "Укрпошті", більше схожі на черговий розпил бюджетних грошей.

      А тепер маємо ще один свіжий приклад того, як, прикриваючись вельми шляхетною метою, можновладці організовують ще одну потенційну "чорну діру", в якій зникатиме держбюджет.

      Йдеться про Міністерство у справах ветеранів. Мета його створення дійсно шляхетна. Міністерство справді необхідне, адже п'ятий рік триває війна і допомога ветеранам конче потрібна, як зараз, так і багато років потому, коли війна скінчиться нашою перемогою.

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      Треба розуміти, що в цій царині крутяться просто величезні гроші: виділення землі фронтовикам, лікування та реабілітація поранених, матеріальна допомога нужденним. Тому, є чималий ризик, що це міністерство з часом перетвориться на щось подібне до інших корумпованих профспілок чи об'єднань ветеранів Афганістану. Останнні отримували від держави дотації, але ділили ті гроші між собою очільники профспілок та об'єднань – лише крихти залишалися справжнім нужденним.

      Але чи був якийсь рецепт вберегти міністерство ветеранів від перетворення на потенційну "чорну діру" з розпилювання державних грошей? Був! Вберегти відомство можна, призначивши її очільником дійсно небайдужу людину, яка б гидувала красти, в якої б серце боліло за тих нужденних. Як Уляна Супрун в Міністерстві охорони здоров'я...

      Та не забуваймо – ми ж в Україні!

      Очолить міністерство ветеранів людина, яка жодного відношення не має ні до ветеранів, ні до війни, ні до АТО чи ООС. Проте має безпосереднє відношення до чинної влади і є фактично людиною чинного президента – Міністром ветеранів у нас стала колишній прес-секретар Петра Порошенка.

      І до речі, оскільки ми ж в Україні, то нічого дивного немає і в тому, що Уляну Супрун знову не призначили на посаду міністра охорони здоров'я, вона досі виконувачка обов'язків. Хоча депутати мали можливість надати їй усі повноваження, призначивши міністром. Та схоже, в людини, яка гидує красти, шансів очолити міністерство – жодних...

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Бюджет-2019 Ирина Фриз Министерство по делам ветеранов Публикации
      Источник: 24 Канал
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