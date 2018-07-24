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Pro Evolution Soccer 2019: системные требования и трейлер игры от Konami

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Pro Evolution Soccer 2019: системные требования и трейлер игры от Konami
Pro Evolution Soccer 2019: системные требования и трейлер игры от Konami / Konami

До релиза футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 осталось чуть больше месяца. Студия Konami опубликовала официальные системные требования для PC-версии игры.

Об этом говорится на официальном сайте Konami.

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Официально игра была анонсирована 9 мая 2018 года. Продюсером игры стал Адам Бхатти, а комментаторами – Джим Беглин и Питер Друри. Слоган новой Pro Evolution Soccer 2019 звучит Feel The Power Of Football, что в переводе означает – "Ощутите мощь футбола с игрой PES 2019".

Минимальные системные требования (разрешение 1280 × 720):

  1. ОС: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-разрядные системы);
  2. Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-4350;
  3. Оперативная память: 4 ГБ;
  4. Видеокарта: GeForce GTX 670 (2 ГБ) или Radeon HD 7870 (2 ГБ);
  5. Версия DirectX: 11.0;
  6. Свободное место на жестком диске: 30 ГБ.

Системные требования (разрешение 1920 × 1080):

  1. ОС: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-разрядные системы);
  2. Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350;
  3. Оперативная память: 8 ГБ;
  4. Видеокарта: GeForce GTX 760 (4 ГБ) или Radeon R9 270X (4 ГБ);
  5. Версия DirectX: 11.0;
  6. Свободное место на жестком диске: 30 ГБ.

Стоит отметить, что выход Pro Evolution Soccer 2019 на территории европейского региона состоится 30 августа этого года в версиях для Xbox One, PlayStation 4 и PC. Однако, стоит ли покупать будущий футбольный симулятор, даст понять его официальная демоверсия, которая выйдет 8 августа. В демо дадут испытать быструю игру в сети, товарищеский матч вне сети и кооперативный режим.

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Демо трейлер PES 2019 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Япония Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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