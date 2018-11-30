Про любовь, отчаяние и борьбу одновременно

32-летняя Ирина нуждается в помощи. Цена жизни более 20 300 долларов.

Знакомьтесь, это – Ира, супруга одного из офицеров Сил специальных операций (ССО), который с первых дней войны находится на фронте. Он в ВСУ с 2001 года, но (из-за особенностей службы) нельзя называть подразделение, в котором служит военный, и нельзя рассказать про операции, в которых он участвовал, пишет на своей странице Facebook главред "Повернись живим".

10 лет назад Ире поставили страшный диагноз – апластическая анемия. Она боролась, была стойкая ремиссия. Но больше года назад что-то пошло не так. Ире стало плохо, врачи развели руками: "Нужна срочная пересадка костного мозга".

С помощью родных, друзей и товарищей по службе семья собрала нужную сумму. В МОЗ (есть соответствующий документ) Ире в помощи отказали. Операцию сделали в Турции, костный мозг не прижился. Месяцы в больнице, таблетки, палаты, слезы, боль. Вторая пересадка. Стало еще хуже. Опять таблетки, палаты, слезы и боль...

Ире 32 года. Я пишу это и плачу, потому что знаю, как сложно собирать на помощь взрослым. Новый костный мозг, в итоге, прижился, но, чтобы не было повторного отторжения - необходима дорогостоящая реабилитация. Цена жизни – 20 300 долларов + ежемесячные расходы на медикаменты (от 900 до 1500 долларов), обследования и перелет в клинику в Турции (1500 долларов).