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      Повернись живим

      Про любовь, отчаяние и борьбу одновременно

      109
      Ирина срочно нуждается в помощи
      Ирина срочно нуждается в помощи

      32-летняя Ирина нуждается в помощи. Цена жизни более 20 300 долларов.

      Знакомьтесь, это  Ира, супруга одного из офицеров Сил специальных операций (ССО), который с первых дней войны находится на фронте. Он в ВСУ с 2001 года, но (из-за особенностей службы) нельзя называть подразделение, в котором служит военный, и нельзя рассказать про операции, в которых он участвовал, пишет на своей странице Facebook главред "Повернись живим".

      10 лет назад Ире поставили страшный диагноз  апластическая анемия. Она боролась, была стойкая ремиссия. Но больше года назад что-то пошло не так. Ире стало плохо, врачи развели руками: "Нужна срочная пересадка костного мозга".

      С помощью родных, друзей и товарищей по службе семья собрала нужную сумму. В МОЗ (есть соответствующий документ) Ире в помощи отказали. Операцию сделали в Турции, костный мозг не прижился. Месяцы в больнице, таблетки, палаты, слезы, боль. Вторая пересадка. Стало еще хуже. Опять таблетки, палаты, слезы и боль...

      Ире 32 года. Я пишу это и плачу, потому что знаю, как сложно собирать на помощь взрослым. Новый костный мозг, в итоге, прижился, но, чтобы не было повторного отторжения - необходима дорогостоящая реабилитация. Цена жизни  20 300 долларов + ежемесячные расходы на медикаменты (от 900 до 1500 долларов), обследования и перелет в клинику в Турции (1500 долларов).

      Документы и сканы чеков можно найти в группе на Facebook.

      ПриватБанк:
      4149 4991 0539 3431 Церанюк Ирина Степановна.
      5168 7573 3521 5226 Николин Степан Степанович (папа).

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Здоровье Публикации
      Источник: 24 Канал
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