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      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка

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      Президентські вибори-2019
      Президентські вибори-2019

      Рівно два місяці залишається до того дня, як нам святково вбраними йти на дільниці. Сьогодні свіжу соціологію підвезли, дані від групи "Рейтинг". Ми їм довіряємо, адже це досить поважна контора, і її не помічали у фальсифікаціях.

      Отже, в лідери електоральних вподобань українців вирвався шоу-мен Володимир Зеленський. Натепер має він рекордну підтримку – 19% українців – серед тих, хто вже визначився і точно піде на виборах. Це аж на 8% більше, аніж мав він у грудні. Тому треба розуміти, що його новорічне звернення опівночі 31 грудня і шоу із походом до ЦВК у день народження дали неймовірне зростання рейтингу Зеленського – з 11% у грудні і до 19% у січні. А скоро ще й стартує "Слуга Народу" на одному з найпопулярніших телеканалів країни...

      Друге місце у рейтингу вподобань українців посідає Юлія Тимошенко. В грудні мала 16%, а от у січні вже 18,2% – саме такий приріст напевно дав з'їзд її партії, де Тимошенко назвали "кіборгом" й висунули в кандидати.

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      Зріс і рейтинг Петра Порошенка, мав у грудні 11% підтримки українців, а в січні ця цифра зросла до 15,1%. На збільшення рейтингу чинного президента позитивно вплинув, напевно, його Томос-тур Україною, але точно не те видовищне зібрання у МВЦ, де він самовисувався, адже опитування проводили кількома днями раніше.

      А от решта кандидатів відстають від трійки лідерів мінімум на 5%.

      Нагадаю, що 31 березня у нас буде перший тур виборів і лише двоє з тих, хто набере найбільше голосів пройдуть далі, і змагатимуться потому у другому турі один з одним. Якщо казати про другий тур і про двобій між кандидатами – тут українці натепер перевагу віддають все ж таки Тимошенко: 23% українців вірять, що саме вона стане президентом, 16% вірять, що ним стане Порошенко і лише 10% вірять в остаточну перемогу Зеленського. Проте не плутайте соцопитування щодо першого туру, де лідирує Зеленський, й щодо загальних результатів виборів, де продовжує лідирувати Тимошенко.

      Але як не крути, в обох варіантах за бортом залишається Порошенко – згідно соцопитуванням у нього немає шансів перемогти двох найближчих конкурентів. Більше того, у нього шалений антирейтинг – половина опитаних українців запевняють, що ніколи за нього не проголосували б, третина опитаних ніколи не проголосували б за Тимошенко й чверть опитаних – за Бойка. Звісно, такі показники непокоять передвиборний штаб чинного президента, тому там вигадують нині нові й нові способи переконати українців у безальтернативності кандидатури їхнього патрона.

      Більше того, подейкують, що й запасний план на Банковій розробляють, якщо "реальні справи, а не порожні обіцянки" Порошенка не спрацюють. І це не застосування адмінресурсу, як можна було б подумати, а банальний підкуп виборців – грошима! Мовляв, так надійніше, аніж намагатися достукатися до українців томосом, обіцянками про вступ до ЄС чи лякалками, що Путін нападе.

      Але як гроші роздавати? Адже підкуп виборців заборонений законом. Так от, використовуватимуть для цього принцип мережевого маркетингу: найматимуть агітаторів, кожен з яких має привести 15 людей, таким чином у сотні округах націлилися на 4,5 мільйони куплених голосів. Звісно, гроші на це треба шалені, по 500 тисяч доларів на 100 округів – це 50 мільйонів. Але й результат того вартий!

      Нардеп Сергій Лещенко пише: план цей зветься "Сітка", опікується ним "завгосп Порошенка" Сергій Березенко, а в Києві – тіньовий мер столиці Вадим Столар. Лещенко припускає, якщо "Сітка" не спрацює й Порошенко у другий тур і за її допомогою не вийде, то не виключено, що другого туру взагалі не буде, а буде новий військовий стан. Що тут скажеш – ігри закінчилися, серйозні "дяді" вкладаються по-серйозному.

      Читайте також: Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Публикации
      Источник: 24 Канал
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