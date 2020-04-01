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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: Бешеные цены на продукты. Спасение экономики Европой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" 1 апреля – не прекращают расти и цены на маски и антисептики, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Европейские политики сосредотачиваются на спасении граждан от коронавируса. Применяемые правительствами меры ограничивают функционирование экономик и это представляет опасность для людей.

      Також у випуску:

      Деякі українські пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень.

      Теги: Цены Выпуск новостей
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