Pro новости: Бешеные цены на продукты. Спасение экономики Европой
В выпуске программы "Pro новости" 1 апреля – не прекращают расти и цены на маски и антисептики, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Европейские политики сосредотачиваются на спасении граждан от коронавируса. Применяемые правительствами меры ограничивают функционирование экономик и это представляет опасность для людей.
Також у випуску:
Деякі українські пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень.
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