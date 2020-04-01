Pro новости: Бешеные цены на продукты. Спасение экономики Европой

В выпуске программы "Pro новости" 1 апреля – не прекращают расти и цены на маски и антисептики, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Европейские политики сосредотачиваются на спасении граждан от коронавируса. Применяемые правительствами меры ограничивают функционирование экономик и это представляет опасность для людей.

Також у випуску: Деякі українські пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень.