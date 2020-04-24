Pro новости: Качество воздуха в Киеве. Массовое тестирование на COVID-19

В выпуске программы "Pro новости" за 24 апреля – в Киевские и Житомирские областях до сих пор тушат лесные пожары. Качество воздуха в Киеве ухудшилась, но в обед ситуация немного нормализовалась. Известно, что превышена концентрация азота, серы и формальдегида. Впервые Украина получила 200 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства. Уже на этих выходных их отвезут в лаборатории разных городов.

Також у випуску: У ЗМІ з'явилась інформація, що колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі не зміг переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем'єром. Тепер він шукатиме необхідні голоси по інших фракціях. В Україні підтвердили 7 647 випадків COVID-19, 193 людини померли, 601 людина одужала.