Pro новости: Киево-Печерская лавра на карантине. Коронавирус в России и Беларуси
В выпуске программы "Pro новости" за 10 апреля – вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Там заболели уже не менее 30 священнослужителей. Поэтому лавру временно закрыли на карантин. За последние сутки в Беларуси зафиксировали 500 новых случаев заражения COVID-19, в России – 1800. В этих странах президенты слишком поздно решили ввести карантин.
Также в выпуске:
В Украине зафиксировали 311 новых случаев COVID-19, умерли еще 12 человек.
С 10 апреля в Украине на коронавирус будут тестировать всех, у кого врачи подтвердят пневмонию.
Сразу 6 регионов Украины прибегли к усилению карантина в эти выходные.
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