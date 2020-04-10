Pro новости: Киево-Печерская лавра на карантине. Коронавирус в России и Беларуси

В выпуске программы "Pro новости" за 10 апреля – вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Там заболели уже не менее 30 священнослужителей. Поэтому лавру временно закрыли на карантин. За последние сутки в Беларуси зафиксировали 500 новых случаев заражения COVID-19, в России – 1800. В этих странах президенты слишком поздно решили ввести карантин.

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В Украине зафиксировали 311 новых случаев COVID-19, умерли еще 12 человек.

С 10 апреля в Украине на коронавирус будут тестировать всех, у кого врачи подтвердят пневмонию.

Сразу 6 регионов Украины прибегли к усилению карантина в эти выходные.