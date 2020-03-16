Pro новости: Коронавирус в Киеве. Тестирование вакцины в мире
В выпуске "Pro новости" за 16 марта – в Киеве подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Пациентов изолировали, им предоставляется симптоматическое лечение. Разработка вакцины от коронавируса продолжается. Есть уже несколько обнадеживающих заявлений от ученых из разных стран мира, в частности из США.
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