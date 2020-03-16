Pro новости: Коронавирус в Киеве. Тестирование вакцины в мире

В выпуске "Pro новости" за 16 марта – в Киеве подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Пациентов изолировали, им предоставляется симптоматическое лечение. Разработка вакцины от коронавируса продолжается. Есть уже несколько обнадеживающих заявлений от ученых из разных стран мира, в частности из США.

Также в выпуске: Тест на коронавирус: где в Киеве можно проверить свое здоровье. В Украине на всей территории 12 марта объявили строгий карантин: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Карантин для Верховной Рады: Зеленский заявил, что изменение плана работы парламента – недопустимо.