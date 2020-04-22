Pro новости: Продолжение карантина в Украине. Должность вице-премьера по вопросам реформ

В выпуске программы "Pro новости" за 22 апреля – правительство продлило карантин до 11 мая, об этом на заседании заявил Денис Шмыгаль. Все потому, что пик коронавируса в Украине ожидают в начале мая. Михеил Саакашвили может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля. Сам политик подтвердил, что получил такое предложение от президента Владимира Зеленского

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Из-за карантина 70% компаний сейчас зарабатывают лишь половину прибылей, а еще 20% – вообще треть. Такие данные озвучивают в Европейской бизнес-ассоциации. Подтверждение тому – бунты предпринимателей в разных регионах Украины.

Министерство здравоохранения пытается закупить защитные костюмы для врачей почти вдвое дороже. Несмотря на то, что на рынке есть более выгодные предложения.