Pro новости: Рекордный минус в ценах на нефть. Пиар перед выборами
В выпуске программы "Pro новости" за 21 апреля – минусовые цены на нефть – такое произошло впервые в истории США. Пандемия коронавируса обрушила стоимость фьючерсов, то есть сделок на поставку нефти со сроком исполнения в мае. Коронавирус стал хорошей возможностью для политиков попиариться накануне местных выборов.
Также в выпуске:
Год назад Владимир Зеленский одержал победу в президентской гонке со значительным отрывом от своего оппонента.
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