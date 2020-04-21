Pro новости: Рекордный минус в ценах на нефть. Пиар перед выборами

В выпуске программы "Pro новости" за 21 апреля – минусовые цены на нефть – такое произошло впервые в истории США. Пандемия коронавируса обрушила стоимость фьючерсов, то есть сделок на поставку нефти со сроком исполнения в мае. Коронавирус стал хорошей возможностью для политиков попиариться накануне местных выборов.

Также в выпуске: Год назад Владимир Зеленский одержал победу в президентской гонке со значительным отрывом от своего оппонента.